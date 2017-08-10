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17:58 (мск), источник: РИА Крым

В четверг вечером в Крыму могут временно отключить свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Порядка 5% потребителей в Крыму в четверг вечером могут остаться без электричества сроком на один час. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«При дальнейшем увеличении объемов потребления по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии на соответствующие величины. Прогнозируемое на 10 августа 2017 года время ограничения — от 20:00 до 22:00 в объеме порядка до 5% от потребления районов электрических сетей. Ожидаемый срок ограничения — 1 час», — говорится в сообщении.

Как пояснили на предприятии, в период аномальной жары в Республике Крым резко возрос уровень потребления электроэнергии. Так, на сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань — Крым».

В этой связи «Крымэнерго» призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.

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