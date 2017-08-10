В регионе в ближайшие два года построят четыре школы

Современные образовательные учреждения появятся в Волгограде, в Волжском и в Камышине. Об этом на Градостроительном совете сказал губернатор Андрей Бочаров.

«Строительство новых школ — это новый этап развития, — отметил глава региона. — Мы планируем реализовать наши амбициозные планы. Сейчас мы выполняем их шаг за шагом: исполняем обязательство — нам оказывают содействие».