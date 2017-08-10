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18:11 (мск), источник: РИАЦ

В регионе в ближайшие два года построят четыре школы

Строительство запланировано на 2018−2019 годы в рамках федеральной программы развития образования.

Современные образовательные учреждения появятся в Волгограде, в Волжском и в Камышине. Об этом на Градостроительном совете сказал губернатор Андрей Бочаров.

«Строительство новых школ — это новый этап развития, — отметил глава региона. — Мы планируем реализовать наши амбициозные планы. Сейчас мы выполняем их шаг за шагом: исполняем обязательство — нам оказывают содействие».

Сегодня в Волгограде уже реализуется крупный проект по строительству школы на тысячу мест в Советском районе. Такое крупное образовательное учреждение в регионе возводят впервые за четверть века. Андрей Бочаров поставил задачу перед строителями — такие объекты сдавать в срок, и чтобы качество не вызывало нареканий. Это гарантирует региону поддержку в реализации других социально-важных проектов.

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