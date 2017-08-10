Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Суд вынес решение по пропавшим 22 млн руб., собранных для Фриске
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Галкин раздраженно заговорил об уходе Малахова с Первого - СМИ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
18:29 (мск), источник: РИА Новости

В США госпитализировали певицу Шинейд О’Коннор

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ирландская певица Шинейд О’Коннор госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии, сообщает издание Daily Mail.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что О’Коннор обратилась к своим друзьям с эмоциональным призывом о помощи, заявив, что страдает тяжелыми душевными расстройствами. В своем аккаунте в Facebook 50-летняя певица разместила видеозапись, в которой сообщила, что проживает в мотеле американского штата Нью-Джерси и «борется за свою жизнь». Кроме того, она чувствует себя одинокой, после того как ее лишили опеки над 13-летним сыном.

Читайте также
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографии

По данным издания, после публикации видео фанаты О’Коннор поехали в мотель, чтобы предложить ей свою помощь, а шотландская певица Энни Леннокс стала искать ее друзей и родственников.

На данный момент О’Коннор находится в больнице в Нью-Джерси, отмечает газета. Друг певицы написал от ее имени в Facebook, что она «окружена любовью и получает наилучшую помощь».

О’Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне прошлого года опровергала сообщения о том, что прыгнула с моста в попытке покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.

В 1990 году О́Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, так же она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 'Европа намерена капитулировать. Побеждать умеет только Россия'
'Вызвало отторжение'. Захарченко отказался от названия 'Малороссия'
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Коммунальщики за долги замуровали мужчину в квартире
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь