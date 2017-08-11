Опубликована тройка самых небезопасных пляжей Воронежа
10 августа мэрия Воронежа опубликовала небольшой список городских пляжей, на которых не рекомендовано купаться. К такому выводу пришли санитарные врачи, исследовав воду и песок в этих местах.
10 августа мэрия Воронежа опубликовала небольшой список городских пляжей, на которых не рекомендовано купаться. К такому выводу пришли санитарные врачи, исследовав воду и песок в этих местах.
В тройку самых небезопасных пляжей Воронежа попали пляж на Набережной Авиастроителей, 4 л, пляж парка «Алые паруса» на улице Арзамасской, 4 л, а также дикий пляж у водоема, распложенного в песчаном карьере на улице Землячки, 29.
В воде на первом пляже, по данным
Что касается водоема на улице Землячки, то тут санитарные нашли в воде жизнеспособные цисты лямблий. Они представляют реальную угрозу здоровью человека, так как вызывают неприятную и опасную болезнь лямблиоз. Эти паразиты, селящиеся в кишечнике, оказывают сильное токсическое воздействие на организм человека.
— Учитывая, что установлено несоответствие воды в указанных местах открытых водоемов гигиеническим нормативам, купание в них категорически не рекомендуется, — добавили в мэрии.