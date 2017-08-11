Опубликована тройка самых небезопасных пляжей Воронежа

Источник: AP 2017

В тройку самых небезопасных пляжей Воронежа попали пляж на Набережной Авиастроителей, 4 л, пляж парка «Алые паруса» на улице Арзамасской, 4 л, а также дикий пляж у водоема, распложенного в песчаном карьере на улице Землячки, 29.

В воде на первом пляже, по данным пресс-службы мэрии, была обнаружена сальмонелла Typhi murium, на втором — бактерии группы кишечных палочек, количество которых превышало норму в 1,9 раза. При этом пробы песка в этих местах на берегу водохранилища не выявили содержание опасных микроорганизмов.

Что касается водоема на улице Землячки, то тут санитарные нашли в воде жизнеспособные цисты лямблий. Они представляют реальную угрозу здоровью человека, так как вызывают неприятную и опасную болезнь лямблиоз. Эти паразиты, селящиеся в кишечнике, оказывают сильное токсическое воздействие на организм человека.