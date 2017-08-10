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18:41 (мск), источник: Sputnik.md

Бред Питт и Анджелина Джоли: развод заглох

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Бред Питт и Анджелина Джоли могут возобновить отношения, сообщает РИА Новости со ссылкой на US Weekly.

Источник: Sputnik.md

«Развод заглох. За последние несколько месяцев они ничего не сделали, чтобы продвинуть этот процесс, и всем кажется, что они и не собираются это делать», — сообщил собеседник издания.

В мае журнал уже сообщал, что Питт и Джоли встречаются втайне от своих детей. Отмечается, что на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от употребления спиртного.

По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара может сделать следующий шаг.

«Все думают, что они снова могут начать жить вместе. Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить», — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы «вышел из себя», проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

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