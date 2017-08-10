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19:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутат из Петербурга предлагает наказывать за «порноместь»

В Великобритании, Израиле, Японии, Филиппинах и некоторых американских штатах ответственность за такие деяния уже предусмотрена.

Источник: SEVENHEADS/CC0

Петербургский муниципальный депутат Артемий Галицын подготовил обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с предложением пополнить российское уголовное законодательство положением об ответственности за «порноместь». Под этим термином автор подразумевает публикацию фотографий или видео интимного характера в интернете без позволения владельца.

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Депутат рассказал «Политике сегодня», что предлагает пополнить статью о «Нарушении неприкосновенности частной жизни» соответствующей поправкой. Необходимость такого дополнения депутат аргументирует зарубежной практикой.

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