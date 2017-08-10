Депутат из Петербурга предлагает наказывать за «порноместь»

Петербургский муниципальный депутат Артемий Галицын подготовил обращение к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с предложением пополнить российское уголовное законодательство положением об ответственности за «порноместь». Под этим термином автор подразумевает публикацию фотографий или видео интимного характера в интернете без позволения владельца.