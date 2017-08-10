Соцсети: семейная разборка Азаренко может перенестись в Минск
МИНСК, 10 авг — Sputnik.
МИНСК, 10 авг — Sputnik.
Азаренко стала мамой в декабре прошлого года. Отец ребенка — гражданин США Билли Маккинг. Пара познакомилась несколько лет назад, но официально их отношения зарегистрированы не были.
«Азаренко наняла адвоката Зива Вальнера для решения вопроса опеки над ее сыном. После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно что поднимается вопрос о родительских правах и суд пройдет в Беларуси», — говорится в сообщении паблика.
Отмечается, что Азаренко и Маккинг расстались в июле этого года. Партнер белорусской спортсменки уехал в
Израильский адвокат — один из лучших в области семейного права — заявил, что помимо всего прочего готовится иск к
«Следующее слушание назначено на сентябрь, и Вальнер говорит, что у Азаренко очень хорошие шансы. Если она выиграет, она пообещала приехать в Израиль и поблагодарить государство и адвоката», — говорится в сообщении.
Пользователи желают удачи Азаренко, отмечая, что спортсменку вновь испытывает судьба. В тоже время болельщики уверены, что теннисистка выйдет победительницей в этом поединке.