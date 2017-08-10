В СКО при таинственных обстоятельствах исчез памятник

Источник: Nur.kz

Гусеничный трактор исчез вместе с постаментом. Таинственные воры после себя даже заровняли площадку. Памятник стоял на въезде в город, и его исчезновение первыми заметили автомобилисты.

За долгие годы «Сталинец» несколько раз перекрашивали, мотора в нем давно уже не было. Потому и удивительно: кому он вообще мог понадобиться.