В СКО при таинственных обстоятельствах исчез памятник
В Петропавловске при загадочных обстоятельствах исчез памятник первоцелинникам, простоявший на постаменте около полувека, передает КТК.
В Петропавловске при загадочных обстоятельствах исчез памятник первоцелинникам, простоявший на постаменте около полувека, передает КТК.
Гусеничный трактор исчез вместе с постаментом. Таинственные воры после себя даже заровняли площадку. Памятник стоял на въезде в город, и его исчезновение первыми заметили автомобилисты.
За долгие годы «Сталинец» несколько раз перекрашивали, мотора в нем давно уже не было. Потому и удивительно: кому он вообще мог понадобиться.
Чиновники сейчас выясняют, на чьей территории находился постамент: городской или сельской. Заявление в полицию пока не поступало.