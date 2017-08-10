Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей осенью
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Довольно крупный астероид пролетит на близком от Земли расстоянии 12 октября, передает РИА Новости со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Довольно крупный астероид пролетит на близком от Земли расстоянии 12 октября, передает РИА Новости со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).
Диаметр небесного тела достигает 15−30 метров, его можно сопоставить по размеру с домом. Астероид пролетит на расстоянии 44 тысяч километров от Земли, что оценивается как близко, но безопасно.
В космическом агентстве отмечают, что если бы такой астероид вошел в атмосферу Земли, эффект был бы подобен взрыву Челябинского метеорита.