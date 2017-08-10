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22:00 (мск), источник: РБК

Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории наблюдений

Американские ученые представили новый доклад о глобальном потеплении климата, согласно которому концентрация парниковых газов установила новый рекорд, а 2016 год в целом стал самым теплым в истории наблюдений.

Источник: AP 2017

Прошлый 2016 год оказался самым теплым годом за 137 лет наблюдений. Об этом говорится в докладе Национальной администрации по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) США.

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До этого самым теплым считался 2015 год. Авторы доклада установили, что большинство показателей изменения климата продолжают «следовать тенденции потепления», а показатели температур поверхности океана и земли, уровень моря и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере побили рекорды 2015 года. Результаты прошлого года были вызваны совместным влиянием долгосрочного глобального потепления и явлением Эль-Ниньо, которое представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Над докладом работали ученые из национальных центров NOAA вместе с более чем 450 коллегами из почти 60 стран.

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2016 году достигла рекордного уровня в истории — 402,9 миллионных долей (ppm), что на 3,5 больше, чем годом ранее. Это наибольший рост за год в течение 58 лет.

Увеличение температуры поверхности суши и океана в 2016 году колебалось от 0,45 до 0,56 градусов Цельсия. Уровень моря поднялся на 82 мм, также установив рекорд с 1993 года, когда начались наблюдения за этим показателем.​
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Доклад американского научного центра выходит на фоне решения США выйти из Парижского соглашения по климату, на чем настаивает президент Дональд Трамп. Он считает соглашение неудобным для бизнеса и налогоплательщиков США. По его словам, к 2025 году при исполнении положений договора США могут потерять 2,7 млн рабочих мест.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году 196 странами. Наиболее обеспеченные государства в рамках договора должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сергей коряковский
потеплело походу только в америке
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