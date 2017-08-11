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01:17 (мск), источник: Kazinform

Дожди и усиление ветра ожидаются 11 августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, лишь на западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере республики туман.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15−20, порывы 23−28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается ветер 15−20, днем порывы 23−28 м/с, ночью туман. В Костанайской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской областях ожидается местами усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, шквал, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром туман.

В Кызылординской, Мангыстауской, ночью в Атырауской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Алматинской, местами в Кызылординской, Атырауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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