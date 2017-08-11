Дожди и усиление ветра ожидаются 11 августа в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, лишь на западе и северо-западе республики ожидается погода без осадков. На северо-западе и севере республики туман.