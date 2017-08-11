Вторые половинки первых. Жены мировых лидеров: кто они и как они живут?

Источник: AP 2017

Бриджит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона не будет получать зарплату как «первая леди». Об этом представитель Елисейского дворца сообщил после волны протестов против намерений нового главы государства законодательно закрепить статус своей половинки. По существующей традиции жена лидера Франции сопровождает президента на официальных мероприятиях и занимается благотворительностью на добровольных началах. При этом государство оплачивает ее помощников и охрану. АиФ.ru выяснил, как живут и чем занимаются жены других мировых лидеров.

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Первая леди США. Меланья или Иванка?

Институт «Первой леди» появился в США, и к дражайшей половине президента именно этой страны всегда приковано повышенное внимание. Зарплату она не получает, но на нее работает целый штат помощников, который финансируется из бюджета.

Традиционно первая леди США во время президентства своего мужа продвигает какой-то особый общенациональный проект.

Мишель Обама, например, инициировала программу борьбы с избыточным весом у детей. А на досуге, она, как известно, выращивала овощи на маленьком огороде у Белого Дома.

Новая первая леди США — Меланья Трамп. Бывшая фотомодель быстро стала иконой стиля среди жен мировых лидеров.

А вот с общественно-политической деятельностью у Меланьи сложновато: не выдерживает конкуренции с дочерью президента Иванкой Трамп.

Не случайно в начале года появилась информация, что Трамп намеревается реформировать институт «первой леди» в институт «первой семьи».

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей | Источник: AP 2017

Жена-вице-президент. Мехрибан Алиева, Азербайджан

Муж-президент, жена — вице-президент. Идеальный сценарий из популярного американского сериала «Карточный домик» воплотился в жизнь в Азербайджане.

Мехрибан Алиева — жена президента страны Ильхама Алиева — в феврале этого года стала первым вице-президентом страны.

Впрочем, и до этого карьера госпожи Алиевой складывалась вполне успешно. Ребенком она снялась в кино, в юности окончила с красным дипломом медицинский вуз. Возглавляет Федерацию гимнастики Азербайджана, была послом доброй воли Юнеско, до назначения первым вице-президентом являлась депутатом азербайджанского парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан | Источник: AP 2017

ТВ-звезда. Анхелика Ривера, Мексика

Анхелику Риверу, жену президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты наверняка вспомнят любители мексиканских сериалов.

Она играла одну из главных ролей в популярном сериале «Просто Мария».

Звезда сериалов — вторая жена президента. Первая умерла в 2007 году, политик остался с тремя малолетними детьми. Сегодня Анхелика не снимается в кино, а с удовольствием играет роль первой леди.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето с супругой Анхеликой Риверой | Источник: AP 2017

Леди генерал-майор. Пэн Лиюань, Китай

Жена китайского лидера Си Цзиньпина стала известной на родине гораздо раньше своего мужа.

Она — популярная исполнительница народных песен, лауреат песенных конкурсов и участница китайских новогодних огоньков.

У Пэн Лиюань чин генерал-майора Национально-освободительной армии Китая. Помимо исполнений обязанностей первой леди, певица является начальником Академии искусств НОАК. А еще она посол ООН по борьбе с опасными туберкулезом и ВИЧ.

Первая леди Китая — образец для подражания всех китаянок и хранительница восточных традиций.

Вот почему вся Поднебесная в 2014 году обсуждала жест Владимира Путина на одном из мероприятий саммита АТЭС. Он накинул плед на плечи жены китайского лидера, решив, что той холодно. А оказалось, что этот знак внимания не укладывается в местный этикет общения с замужней дамой.

Китайский лидер Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань | Источник: AP 2017

Акула пера. Королева Летисия, Испания

Жена короля Испании Филлипа VI училась журналистике в Мадридском университете Комплутенсе. После работала в газете в Мексике, телекомпании CNN+. За свои достижения в 2000 году получила престижную награду для молодых журналистов до 30 лет. В 2003 году стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей на телеканале TVE и в этом же году встретила своего принца в прямом смысле этого слова.

Кстати, Летисия не единственная журналистка среди первых леди.

Король Испании Филипп IV с супругой Летисией | Источник: AP 2017

Софи Грегуар, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, окончила школу радио и телевидения, работала репортером на ТВ, а сейчас ведет еженедельную передачу на Радио Канады. Софи известна большой общественной работой: трудится в некоммерческой организации, занимающейся в частности, проблемами жертв насилия в семье.

Новость Принцессы Востока: как выглядят и как живут жены арабских шейхов Они живут во дворцах, чтят мусульманские традиции и культуру, но при этом борются за права женщин, занимаются благотворительностью и возглавляют общественные организации. Кто они — жены арабских шейхов, читайте в нашем материале.

Не только звезды

Для того, чтобы стать женой будущего или действующего президента или премьер-министра, совсем необязательно быть фотомоделью или телезвездой. Хотя таких браков действительно много: помимо перечисленных на фотомодели, например, женился нынешний президент Бразилии Мишель Темер. На момент замужества его жене Марселе было 20 лет, а ему — 63. Но вот, например, вторая половина Алексиса Ципраса, премьер-министра Греции, — преподаватель университета в Афинах. Между прочим, официально Базиана — не жена греческого премьера. Супруги противники брака и подписали договор о сожительстве. Эмануэла Мауро, жена премьер-министра Италии Паоло Джентилоне по профессии архитектор.