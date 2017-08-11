Вторые половинки первых. Жены мировых лидеров: кто они и как они живут?
Королева — журналистка, звезда сериалов, преподаватель в вузе и даже жена в чине
Королева — журналистка, звезда сериалов, преподаватель в вузе и даже жена в чине
Бриджит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона не будет получать зарплату как «первая леди». Об этом представитель Елисейского дворца сообщил после волны протестов против намерений нового главы государства законодательно закрепить статус своей половинки. По существующей традиции жена лидера Франции сопровождает президента на официальных мероприятиях и занимается благотворительностью на добровольных началах. При этом государство оплачивает ее помощников и охрану. АиФ.ru выяснил, как живут и чем занимаются жены других мировых лидеров.
Первая леди США. Меланья или Иванка?
Институт «Первой леди» появился в США, и к дражайшей половине президента именно этой страны всегда приковано повышенное внимание. Зарплату она не получает, но на нее работает целый штат помощников, который финансируется из бюджета.
Мишель Обама, например, инициировала программу борьбы с избыточным весом у детей. А на досуге, она, как известно, выращивала овощи на маленьком огороде у Белого Дома.
Новая первая леди США — Меланья Трамп. Бывшая фотомодель быстро стала иконой стиля среди жен мировых лидеров.
Не случайно в начале года появилась информация, что Трамп намеревается реформировать институт «первой леди» в институт «первой семьи».
Впрочем, и до этого карьера госпожи Алиевой складывалась вполне успешно. Ребенком она снялась в кино, в юности окончила с красным дипломом медицинский вуз. Возглавляет Федерацию гимнастики Азербайджана, была послом доброй воли Юнеско, до назначения первым
Анхелику Риверу, жену президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты наверняка вспомнят любители мексиканских сериалов.
Звезда сериалов — вторая жена президента. Первая умерла в 2007 году, политик остался с тремя малолетними детьми. Сегодня Анхелика не снимается в кино, а с удовольствием играет роль первой леди.
Леди
Жена китайского лидера Си Цзиньпина стала известной на родине гораздо раньше своего мужа.
У Пэн Лиюань чин
Вот почему вся Поднебесная в 2014 году обсуждала жест Владимира Путина на одном из мероприятий саммита АТЭС. Он накинул плед на плечи жены китайского лидера, решив, что той холодно. А оказалось, что этот знак внимания не укладывается в местный этикет общения с замужней дамой.
Акула пера. Королева Летисия, Испания
Жена короля Испании Филлипа VI училась журналистике в Мадридском университете Комплутенсе. После работала в газете в Мексике, телекомпании CNN+. За свои достижения в 2000 году получила престижную награду для молодых журналистов до 30 лет. В 2003 году стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей на телеканале TVE и в этом же году встретила своего принца в прямом смысле этого слова.
Софи Грегуар, супруга
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Для того, чтобы стать женой будущего или действующего президента или
Жена президента Украины Петра Порошенко Марина —