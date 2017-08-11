Застрявший в речке на Шантарах кит вернулся в Охотское море

Кит, застрявший в устье реки на острове Большой Шантар, смог выплыть в Охотское море во время ночного прилива. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию министра природных ресурсов РФ Сергей Донского.

«Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка “Шантарские острова” Владимир Андронов — кит ушёл из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли!» — написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, застрявшего гренландского кита обнаружили утром в четверг в устье реки, вытекающей из озера Большое на острове Большой Шантар (архипелаг Шантарские острова) сотрудники нацпарка, его поливали из пожарной помпы.