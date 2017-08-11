Жители Хабаровска сделают зарядку под наблюдением полиции
Краевой центр присоединился к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
Краевой центр присоединился к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
Хабаровчан приглашают сделать зарядку вместе с полицейскими в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
Как объяснили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском УМВД, пока зарядки проходят для детей и подростков, однако уже с этой субботы присоединиться смогут все желающие.
— Сотрудники полиции проводят занятия в образовательных учреждениях, детских садах, загородных лагерях. Занимаются с ребятами, показывают различные интересные приемы, — сообщила сотрудник
Планируется, что в мероприятии будут участвовать инструкторы по рукопашному бою, спортсмены, аниматоры.