Жители Хабаровска сделают зарядку под наблюдением полиции

Как объяснили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском УМВД, пока зарядки проходят для детей и подростков, однако уже с этой субботы присоединиться смогут все желающие.

— Сотрудники полиции проводят занятия в образовательных учреждениях, детских садах, загородных лагерях. Занимаются с ребятами, показывают различные интересные приемы, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД города Юлия Прокофьева. Так, зарядка состоялась сегодня в детском саду № 82 Хабаровска, в ней приняли участие около 100 детей. Формировать здоровый образ жизни в краевом центре продолжат в эту субботу уже для взрослого населения. Зарядку с полицией можно будет сделать 12 августа в 17.00 на площадке нижнего пруда.



Планируется, что в мероприятии будут участвовать инструкторы по рукопашному бою, спортсмены, аниматоры.