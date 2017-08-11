Фестиваль Средневековья пройдет в Приморье
26 и 27 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость», об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
26 и 27 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость», об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В программе планируются индивидуальные поединки и массовые сражения, раннесредневековые турниры, в которых примут участие порядка 150 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска,
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет реконструкция одного из боев Второй мировой войны, будут представлены полевой лагерь, штаб, узел связи Первой и Второй мировых войн.
Напомним, что в минувшем году 27 и 28 августа проходил этот же фестиваль. Каждый из гостей нашел
Екатерина Брязгунова.