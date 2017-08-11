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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Фестиваль Средневековья пройдет в Приморье

26 и 27 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость», об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации г. Владивостока. Поклонники Средневековья соберутся на форте Поспелова на острове Русском.

В программе планируются индивидуальные поединки и массовые сражения, раннесредневековые турниры, в которых примут участие порядка 150 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Артема, Большого Камня, Петропавловска-Камчатского и Магадана. Все желающие смогут посетить стрелковый и лучный тиры, тематическую ярмарку, оружейную и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет реконструкция одного из боев Второй мировой войны, будут представлены полевой лагерь, штаб, узел связи Первой и Второй мировых войн.

Напомним, что в минувшем году 27 и 28 августа проходил этот же фестиваль. Каждый из гостей нашел что-то интересное для себя — мастер-классы по кузнечному делу, плетению, ткачеству. Ремесленники поделились секретами мастерства и помогли желающим освоить азы рукоделия.

Екатерина Брязгунова.

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