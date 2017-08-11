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03:17 (мск), источник: Восток Медиа

Небольшие дожди пройдут в районах Хабаровского края

В дальневосточной столице сохранится солнечная погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 54% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Циклон вместе с сильными ливнями покинул территорию Хабаровского края, но вероятность небольших осадков в регионе сохраняется. Попасть под небольшой дождь рискуют жители северных и центральных районов. В дальневосточной столице и поблизости от неё вернувшееся в четверг лето продолжится — местным жителям в конце рабочей недели гораздо больше пригодится кондиционер, нежели зонтик.

В Хабаровске 11 августа дневная температура останется на отметке 25−27°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 25−26°C. Вероятен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до 22−24°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура останется на отметке 25−27°C. Без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Вяземском дневная температура останется на отметке 25−27°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 20−22°C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Охотске дневная температура останется на уровне 16−18°C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 25−27°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 18−20°C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 17−19°C. Ожидается небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 23−25°C. Без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура повысится до 25−27°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

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