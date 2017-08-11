Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя
В настоящее время в приморской столице работают пять отделений.
В настоящее время в приморской столице работают пять отделений.
Миллион заявителей обратились в многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке с начала его работы — ноября 2014 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Я обращаюсь в МФЦ не первый раз. Заметила, в отделениях центра есть уголки для детей, это очень удобно для нашей семьи. Специалисты работают ответственно и оперативно, спасибо им за терпение и труд, — рассказала Елена Пархоменко. — Рада такому неожиданному и приятному сюрпризу! Желаю МФЦ Владивостока развития и доброжелательных посетителей».
«Безусловно, многофункциональные центры востребованы жителями нашего города, — отметил Игорь Школьный. — Для нас главное — качественно организовать предоставление услуг. Горожане должны знать, насколько стало удобно получить практически любой документ».
Многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке начал свою работу в ноябре 2014 года. Сейчас в городе работают пять отделений МФЦ. И если в начале своей работы центр оказывал 62 услуги, на сегодня количество оказываемых услуг составляет 179.
В настоящее время в приморской столице работают пять отделений (по одному в каждом районе), а также два территориально обособленных подразделения МФЦ — в поселке Трудовом и на Русском острове. С графиком работы и новостями центра можно ознакомиться на тематической странице сайта администрации Владивостока.