Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Турция перекрыла пролив Босфор
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В РФ показали боевой корабль с изгибающейся палубой – СМИ
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
03:20 (мск), источник: VLADNEWS

Во владивостокском МФЦ «Мои документы» приняли миллионного заявителя

В настоящее время в приморской столице работают пять отделений.

Миллион заявителей обратились в многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке с начала его работы — ноября 2014 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юбилейным заявителем стала жительница приморской столицы Елена Пархоменко. Ее поздравил директор МКУ «МФЦ ВГО» Игорь Школьный, вручив девушке подарочную книгу о Владивостоке и свидетельство миллионного заявителя.

«Я обращаюсь в МФЦ не первый раз. Заметила, в отделениях центра есть уголки для детей, это очень удобно для нашей семьи. Специалисты работают ответственно и оперативно, спасибо им за терпение и труд, — рассказала Елена Пархоменко. — Рада такому неожиданному и приятному сюрпризу! Желаю МФЦ Владивостока развития и доброжелательных посетителей».

«Безусловно, многофункциональные центры востребованы жителями нашего города, — отметил Игорь Школьный. — Для нас главное — качественно организовать предоставление услуг. Горожане должны знать, насколько стало удобно получить практически любой документ».

Многофункциональный центр «Мои документы» во Владивостоке начал свою работу в ноябре 2014 года. Сейчас в городе работают пять отделений МФЦ. И если в начале своей работы центр оказывал 62 услуги, на сегодня количество оказываемых услуг составляет 179.

В настоящее время в приморской столице работают пять отделений (по одному в каждом районе), а также два территориально обособленных подразделения МФЦ — в поселке Трудовом и на Русском острове. С графиком работы и новостями центра можно ознакомиться на тематической странице сайта администрации Владивостока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Славянке пройдет антиугольный митинг
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
Трамп: КНДР следует «очень, очень нервничать» из-за угроз Гуаму
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь