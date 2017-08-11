На центральной площади Владивостока развернулась продовольственная ярмарка
Порядка 300 приморских товаропроизводителей и фермеров привезли свою продукцию.
Порядка 300 приморских товаропроизводителей и фермеров привезли свою продукцию.
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
Продовольственная ярмарка развернулась сегодня на центральной площади Владивостока. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезли туда свою продукцию и будут продавать ее в течение двух дней — 11 и 12 августа, сообщили ИА PrimaMedia в
Горожане смогут приобрести на ярмарке картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.
Ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки — администрация Владивостока — приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.