На центральной площади Владивостока развернулась продовольственная ярмарка

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Продовольственная ярмарка развернулась сегодня на центральной площади Владивостока. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезли туда свою продукцию и будут продавать ее в течение двух дней — 11 и 12 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Горожане смогут приобрести на ярмарке картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.