В живую стену выстроятся хабаровчане в День окончания Второй мировой войны

Длина цепи должна будет составить ровно 1945 метров, именно такое количество человек объединит акция. Стена растянется по набережной от Уссурийского бульвара до улицы Советская. В финале флешмоба его участники передадут от одного конца цепи к другому историческую телеграмму об окончании войны. После этого они проследуют к памятнику маршалу Василевскому и запишут массовое видеообращение к жителям мира на разных языках. Организаторы акции планируют зарегистрировать ее в «Книге рекордов России» как самый длинный флешмоб страны.

«Мы надеемся, что нам удастся собрать необходимое количество участников. Привлечь к акции планируем школьников, студентов, членов патриотических клубов, спортсменов и горожан, которые будут в этот субботний день на набережной. Сейчас предстоит решить несколько организационных моментов. Надеемся, что 2 сентября все пройдет успешно», — рассказала специалист по работе с молодежью КГАУ КЦМИ Надежда Конфедератова. Флешмоб стартует в 12:00. Его участники соберутся в пяти ключевых точках на набережной. В их числе — территория у памятника маршалу Василевскому, речной вокзал, УКСК, стадион имени Ленина и лестница, ведущая с Комсомольской площади.