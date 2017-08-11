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03:03 (мск), источник: Губерния онлайн

В живую стену выстроятся хабаровчане в День окончания Второй мировой войны

В День окончания Второй мировой войны, 2 сентября, в Хабаровске проведут патриотическую акцию-флешмоб «Стена памяти и дружбы». Участники мероприятия выстроятся в живую цепь, взявшись за руки. Таким образом активисты собираются почтить память солдат, сражавших за родину, и привлечь внимание хабаровчан к ключевой дате дальневосточной Победы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Длина цепи должна будет составить ровно 1945 метров, именно такое количество человек объединит акция. Стена растянется по набережной от Уссурийского бульвара до улицы Советская. В финале флешмоба его участники передадут от одного конца цепи к другому историческую телеграмму об окончании войны. После этого они проследуют к памятнику маршалу Василевскому и запишут массовое видеообращение к жителям мира на разных языках. Организаторы акции планируют зарегистрировать ее в «Книге рекордов России» как самый длинный флешмоб страны.

«Мы надеемся, что нам удастся собрать необходимое количество участников. Привлечь к акции планируем школьников, студентов, членов патриотических клубов, спортсменов и горожан, которые будут в этот субботний день на набережной. Сейчас предстоит решить несколько организационных моментов. Надеемся, что 2 сентября все пройдет успешно», — рассказала специалист по работе с молодежью КГАУ КЦМИ Надежда Конфедератова. Флешмоб стартует в 12:00. Его участники соберутся в пяти ключевых точках на набережной. В их числе — территория у памятника маршалу Василевскому, речной вокзал, УКСК, стадион имени Ленина и лестница, ведущая с Комсомольской площади.

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