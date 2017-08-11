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03:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Золотой мост во Владивостоке встречает пятилетие масштабным ремонтом

11 августа 2012 года во Владивостоке открылся мост через бухту Золотой Рог, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Один из крупнейших вантовых мостов в мире, Золотой мост был построен в Приморье к саммиту АТЭС-2012. Он соединил центр города с мысом Чуркина.

Проектированием шестиполосного моста длиной в 1388,09 метров занимались четыре проектных института, в числе которых — ОАО «Приморгражданпроект». Мост построен из российской стали, собранной в блоки на Находкинском судоремонтном заводе. Ванты для сооружения изготовила французская фирма «Фрейссине Интернасьональ энд Компани».

Как пишет администрация края, после открытия 11 августа 2012 года Золотой мост был два дня доступен для пешеходов. 13 августа по нему было открыто автомобильное движение.

Между тем, в настоящее время крайнюю левую полосу движения в сторону Чуркина ремонтируют дорожники. Она полностью перекрыта.

Михаил Грач.

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