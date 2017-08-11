В Славянке пройдет антиугольный митинг

В субботу, 12 августа, в поселке Славянка в 11 часов утра пройдет антиугольный митинг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Жители поселка собираются выразить протест строительству угольного терминала в Славянке.

Планируется, что митинг перерастет в региональный — в Находке, в Совгавани, возможно, в Посьете одновременно пройдут пикеты или митинги, солидарные со Славянкой.

Поселок Славянка в Хасанском районе является курортным центром, морское побережье окружено санаториями и множеством частных баз отдыха, где отдыхает практически весь регион Дальнего Востока. С самого зарождения в 2012 году проекта организации перевалки угля местные жители, многие экономисты и экологи региона активно выступали против его реализации, настаивая на губительности воздействия на экологию открытого способа углеперевалки. В результате инициатор объявил о применении «закрытых» технологий.

Начало строительства экологически вредного производства нарушает закон об охране окружающей среды от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ Глава 3, ст. 13- «Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду» п. 2 «При размещении объектов, хозяйственная или иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения».