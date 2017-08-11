Экстремальное творчество, или как артист iParty снимал клип на проезжей части в Хабаровске
Влад Ипати отметил, что стражи правопорядка были лояльны к местным певцам и не препятствовали творчеству и самовыражению (ВИДЕО).
Влад Ипати отметил, что стражи правопорядка были лояльны к местным певцам и не препятствовали творчеству и самовыражению (ВИДЕО).
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
Хабаровский певец iParty снял свой второй клип. Артист считает, что наш город может служить отличными декорациями его творчеству, поэтому в клипах iParty можно увидеть знакомые хабаровские пейзажи. О том, как проходили съемки, певец Влад Ипати поделился с корр. ИА AmurMedia.
В репертуаре iParty еще много песен, он начал писать еще в школе. Так что у поклонников артиста и всех хабаровчан еще будет много поводов увидеть город в красивых видеороликах.