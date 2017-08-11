Лучшие дворы и подъезды определят в Железнодорожном районе Хабаровска
Лучшие дворы и подъезды определят в Железнодорожном районе Хабаровска в рамках
Лучшие дворы и подъезды определят в Железнодорожном районе Хабаровска в рамках
Специальное соревнование ежегодно проводит комитет администрации города по управлению районом. Принять участие в нем могут все желающие, уверенные, что их подъезд или двор самый уютный и благоустроенный. Победителей ждут денежные премии и благодарственные письма.
Заявки принимаются до 14 августа по адресу: переулок Ленинградский, 13а кабинет № 38. Справки по телефонам: 40−88−26, 40−88−27, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию комитета.