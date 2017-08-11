Хабаровск заживёт по обновлённым правилам благоустройства

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске обсудили обновлённые правила благоустройства — документ значительно расширили, чтобы он соответствовал условиям федеральной программы по развитию территорий. Проект вынесли на публичные слушания, предварительно обнародовав в интернете и печатных изданиях, чтобы жители дальневосточной столицы смогли высказать своё мнение по этому поводу.

Слушания состоялись в мэрии Хабаровска вечером в четверг. О новых правилах рассказал начальник управления административно-технического контроля Александр Якимов — по его словам, они символизируют большой шаг вперёд в области городского благоустройства.

«Все мы видим, что в этом году во дворах Хабаровска происходит чрезвычайно много благоустроительных работ. Основное финансирование этих мероприятий ведётся за счёт федерального бюджета — при этом условия госпрограммы подразумевают, что в населённых пунктах, где она действует, должны быть приняты новые правила благоустройства. Разработан типовой документ, которому они должны соответствовать — но с учётом местных особенностей», — отметил чиновник.

По его словам, новые правила в три раза объёмнее действующего варианта — в них появились целые разделы, которых не было ранее. Одна из таких «новелл» касается маломобильных групп населения, нужды которых теперь обязательно придётся учитывать властям и застройщикам в ходе благоустроительных работ. Жителям дальневосточной столицы предоставляют право принимать непосредственное участие в проектировании «зон комфорта» по месту жительства, вносить предложения — а мэрию обязали учитывать мнение горожан.

«В тексте документа появились требования к содержанию сооружений, зданий, их фасадов, которые должны выполнять собственники. Раздел, который касается ответственности за нарушение городских правил, остался в прежнем виде», — добавил Александр Якимов.

Он подчеркнул, что новые нормативы учитывают множество мелочей, вплоть до высоты кустарников, количества тропинок и внешнего вида лавочек, которые должны будут «соответствовать облику» того или иного района Хабаровска. Из дворов жилых домов постепенно исчезнут «укромные местечки», где отдельные граждане могли бы заниматься чем-то противоправным вроде распития спиртного — а общественный контроль (в качестве примера такового чиновник привёл условную «бабушку с третьего этажа») сможет оперативно сигнализировать о нарушениях, когда таковые будут твориться на открытых взору пространствах.