Хабаровск заживёт по обновлённым правилам благоустройства
Документ прошёл публичные слушания, теперь его должна принять городская дума.
Документ прошёл публичные слушания, теперь его должна принять городская дума.
В Хабаровске обсудили обновлённые правила благоустройства — документ значительно расширили, чтобы он соответствовал условиям федеральной программы по развитию территорий. Проект вынесли на публичные слушания, предварительно обнародовав в интернете и печатных изданиях, чтобы жители дальневосточной столицы смогли высказать своё мнение по этому поводу.
Слушания состоялись в мэрии Хабаровска вечером в четверг. О новых правилах рассказал начальник управления
«Все мы видим, что в этом году во дворах Хабаровска происходит чрезвычайно много благоустроительных работ. Основное финансирование этих мероприятий ведётся за счёт федерального бюджета — при этом условия госпрограммы подразумевают, что в населённых пунктах, где она действует, должны быть приняты новые правила благоустройства. Разработан типовой документ, которому они должны соответствовать — но с учётом местных особенностей», — отметил чиновник.
По его словам, новые правила в три раза объёмнее действующего варианта — в них появились целые разделы, которых не было ранее. Одна из таких «новелл» касается маломобильных групп населения, нужды которых теперь обязательно придётся учитывать властям и застройщикам в ходе благоустроительных работ. Жителям дальневосточной столицы предоставляют право принимать непосредственное участие в проектировании «зон комфорта» по месту жительства, вносить предложения — а мэрию обязали учитывать мнение горожан.
Он подчеркнул, что новые нормативы учитывают множество мелочей, вплоть до высоты кустарников, количества тропинок и внешнего вида лавочек, которые должны будут «соответствовать облику» того или иного района Хабаровска. Из дворов жилых домов постепенно исчезнут «укромные местечки», где отдельные граждане могли бы заниматься
Желание выступить на публичных слушаниях изъявили лишь трое жителей дальневосточной столицы, причём по большей части они говорили о конкретных недостатках самого города, а не правил его благоустройства. Представители мэрии терпеливо приняли озвученную информацию и признали мероприятие состоявшимся. В случае, если городская дума примет документ на ближайшем заседании, он вступит в силу уже в ноябре.