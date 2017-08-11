Горячую воду отключат на неделю в двух районах Владивостока

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Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Второй этап осенне-летних гидравлических испытаний начнется во Владивостоке 14 августа, энергетики проверят на прочность магистральные теплотрассы от ВТЭЦ-2 и Центральной пароводяной бойлерной. В связи с этим с 14 по 21 августа от горячего водоснабжения отключат потребителей, проживающих в части Первореченского и Ленинского районов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Центральная пароводяная бойлерная:

Адмирала Кузнецова, 40а — 72, Адмирала Юмашева, 2 — 40, Аксаковская, Аллилуева, Амурская, 20, 55, 57, 84−88, 96, Баляева 58 — 64, Баляева, 23 -27, Бульварная, Военное Шоссе, 1А, Гоголя, Державина, Жигура, Карьерная, Котельникова, Круговая, Крылова, Ладыгина, 5 — 11, Лермонтова, Луговая, 35 — 55, Мельниковская, Народный проспект, Некрасовская, Нефтеветка, Океанский проспект, 90 — 165, Партизанский проспект, 62А, проспект Красного Знамени, 59 — 164, Проходная, Руднева, 1−13, Сабанеева, Сельская, Снеговая, Стрелочная, Тобольская, Толстого, Тормозная, Фонвизина, Шилкинская, Щедрина.

Владивостокская ТЭЦ-2 (Фадеевская теплотрасса) — дома Ленинского района, расположенные в границах улиц: Уборевича — Суханова — Некрасовского переулка — Аксакова — Всеволода Сибирцева — Буратской — Тунгусской — Зейской — Карской — Флотской — Адмирала Кузнецова — Черняховского — Ватутина — 3-ей Гарнизонной — Брестского переулка — Фадеева — Борисенко.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.