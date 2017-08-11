На выходных в Красноярске случится резкий перепад температур
Один из нерабочих дней будет солнечным, сухим и жарким, а второй — пасмурным и достаточно прохладным.
Один из нерабочих дней будет солнечным, сухим и жарким, а второй — пасмурным и достаточно прохладным.
До конца недели погода в Красноярске изменится два раза: в первый выходной синоптики обещают 30-градусную жару, а во второй — прохладу и дождь.
Пятница и суббота станут самыми жаркими днями этой недели: в последний рабочий день уличные градусники покажут 25 °C, а в первый выходной воздух прогреется до 29..31 °C. Затем в городе резко похолодает. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют только 11 °C, а днем в последний выходной — от 14 до 19 °C. Кроме того, в воскресенье в течение всего дня ожидается дождь.
Ветер в
В канун новой рабочей недели ночная температура опустится до 9 °C. Но затем синоптики снова обещают потепление: к четвергу Гидрометцентр прогнозирует повышение дневной температуры до 24 °C.