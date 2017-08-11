На выходных в Красноярске случится резкий перепад температур

До конца недели погода в Красноярске изменится два раза: в первый выходной синоптики обещают 30-градусную жару, а во второй — прохладу и дождь.

Пятница и суббота станут самыми жаркими днями этой недели: в последний рабочий день уличные градусники покажут 25 °C, а в первый выходной воздух прогреется до 29..31 °C. Затем в городе резко похолодает. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют только 11 °C, а днем в последний выходной — от 14 до 19 °C. Кроме того, в воскресенье в течение всего дня ожидается дождь.

Ветер в уик-энд будет дуть с запада, в субботу он усилится до 4 м/с.