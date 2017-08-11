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04:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 9 тысяч жителей Слюдянского района Приангарья накопили долги за свет

Сумма дебиторской задолженности — 11 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

9,5 тысяч жителей Слюдянского района Иркутской области задолжали за электричество. Общая сумма задолженности составляет 11 млн рублей. Для того, чтобы улучшить ситуацию, энергетики ежемесячно проводят рейды как самостоятельно, так и совместно с судебными приставами, сотрудниками МЧС, МВД и другими службами. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

По словам начальника Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт» Алены Новиковой, — один из методов борьбы со злостными неплательщиками, — это отключение света. Но должника не могут «отрезать» сразу, сначала энергетики пытаются уведомить его о задолженности и необходимости погасить долг. Поставщик напоминает, что за электричество пора расплатиться, когда собственник не платит больше двух месяцев.

«Если мы отключили свет злостному должнику, то за подключение придется оплатить — от 3 до 5 тысяч рублей. Энергия в доме появится только после этого», — отмечает начальник Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт».

В практике энергетиков случаются и незаконные подключения, это когда в работу приборов учета вмешиваются с помощью различных приспособлений или же способом самовольного подключения к сетям. Так, с начала этого года сотрудниками ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ОКЭ) в зоне гарантирующего поставщика ООО «Иркутскэнергосбыт» в результате проведенных рейдов было выявлено хищений электроэнергии общим объемом свыше 240 тысяч кВт/ч на сумму более 340 тысяч рублей. Чаще всего самовольно подключаются жители сельской местности, садоводств и дачных кооперативов. В списках также фигурируют и юридические лица.

«Электроэнергия — жизненно-важный товар и оплачивать его нужно в первую очередь. Мы всегда идем на встречу нашим потребителям, если у собственника нет материальной возможности оплатить сразу одной суммой, то мы предоставляем рассрочку на полгода, год или по индивидуальному графику», — говорит Алена Новикова.

Для рассрочки платежа потребителю нужно оплатить 30% от суммы долга. Также нужно предъявить паспорт, свидетельство о праве собственности и провести акт сверки платежей со специалистом компании.

Отметим, за полгода этой возможностью уже воспользовались 12 собственников квартир и индивидуальных жилых домов.

Похитители киловаттов подвергают опасности не только себя, но и своих соседей. Опасность возгораний и поражения электрическим током не останавливает энерговоров. Также воровство электроэнергии напрямую влияет на формирующийся тариф. Но бывают и более серьезные последствия незаконного подключения — в доме может случиться пожар по причине короткого замыкания проводки. В практике начальника Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт», такого еще не случалось, так как инспекторы регулярно проводят профилактическую работу по выявлению подобных случаев.

«Иркутскэнергосбыт» напоминает, что оплачивать услуги необходимо до 10 числа каждого месяца.

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