Более 9 тысяч жителей Слюдянского района Приангарья накопили долги за свет

Источник: IrkutskMedia.ru

9,5 тысяч жителей Слюдянского района Иркутской области задолжали за электричество. Общая сумма задолженности составляет 11 млн рублей. Для того, чтобы улучшить ситуацию, энергетики ежемесячно проводят рейды как самостоятельно, так и совместно с судебными приставами, сотрудниками МЧС, МВД и другими службами. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

По словам начальника Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт» Алены Новиковой, — один из методов борьбы со злостными неплательщиками, — это отключение света. Но должника не могут «отрезать» сразу, сначала энергетики пытаются уведомить его о задолженности и необходимости погасить долг. Поставщик напоминает, что за электричество пора расплатиться, когда собственник не платит больше двух месяцев.

«Если мы отключили свет злостному должнику, то за подключение придется оплатить — от 3 до 5 тысяч рублей. Энергия в доме появится только после этого», — отмечает начальник Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт».

В практике энергетиков случаются и незаконные подключения, это когда в работу приборов учета вмешиваются с помощью различных приспособлений или же способом самовольного подключения к сетям. Так, с начала этого года сотрудниками ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ОКЭ) в зоне гарантирующего поставщика ООО «Иркутскэнергосбыт» в результате проведенных рейдов было выявлено хищений электроэнергии общим объемом свыше 240 тысяч кВт/ч на сумму более 340 тысяч рублей. Чаще всего самовольно подключаются жители сельской местности, садоводств и дачных кооперативов. В списках также фигурируют и юридические лица.

«Электроэнергия — жизненно-важный товар и оплачивать его нужно в первую очередь. Мы всегда идем на встречу нашим потребителям, если у собственника нет материальной возможности оплатить сразу одной суммой, то мы предоставляем рассрочку на полгода, год или по индивидуальному графику», — говорит Алена Новикова.

Для рассрочки платежа потребителю нужно оплатить 30% от суммы долга. Также нужно предъявить паспорт, свидетельство о праве собственности и провести акт сверки платежей со специалистом компании.

Отметим, за полгода этой возможностью уже воспользовались 12 собственников квартир и индивидуальных жилых домов.

Похитители киловаттов подвергают опасности не только себя, но и своих соседей. Опасность возгораний и поражения электрическим током не останавливает энерговоров. Также воровство электроэнергии напрямую влияет на формирующийся тариф. Но бывают и более серьезные последствия незаконного подключения — в доме может случиться пожар по причине короткого замыкания проводки. В практике начальника Слюдянского отделения «Иркутскэнергосбыт», такого еще не случалось, так как инспекторы регулярно проводят профилактическую работу по выявлению подобных случаев.