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04:45 (мск), источник: Восток Медиа

Дирекция нацпарка: блогеры пиарились на шантарском ките и мешали работать

В руководстве заповедника считают, что суета туристов на берегу только нервировала животное.

Заместитель директора национального парка «Заповедное Приамурье», где накануне застрял тринадцатиметровый гренландский кит, уверен, что блогеры, оказавшиеся на месте событий, специально писали «гадости» о ситуации с краснокнижным животным, чтобы прославиться. В руководстве ФГБУ опровергли «интернет-видение» спасательной операции, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Как говорится, убивает менталитет блогеров, которые сами ничего не соображают, но начинают комментировать. Когда читаешь блог Сергея Доля, который пишет, что рыбы кита грызут и чуть ли шкуру с него не сдирают — слеза наворачивается. Не знаю даже, каким словом охарактеризовать этого человека. Он просто решил прославиться на всю Россию за счёт гадостей, которые выдумывал и описывал. На самом деле киты иногда заходят в пресные водоёмы, чтобы очиститься от рачков и других паразитов, которых и снимает местная рыба», — сообщил корреспонденту агентства заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Специалисты считают, что туристы, которые транслировали в Сеть происходящее на Шантарах, не содействовали сотрудникам заповедника, а, наоборот, мешали им работать и нервировали кита. По мнению Дмитрия Гранкина, этот тот случай, когда излишнее стремление помочь животному способно навредить.

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«Все эти блогеры только крика и шума нагнали, мол, кит обсох и так далее. На самом деле у него только часть спины торчала из воды, но это не критично. Вода прибыла — он отлежался, отдохнул, набрался сил. Когда толпа бегала по берегу и свистела, улюлюкала и кричала “давайте ему все поможем”, кит начал хлопать хвостом и тем самым себя поранил. Если было бы меньше суеты, то, может, и ран у него никаких бы не было. Хорошо, что кит очухался и ушёл», — отметил собеседник.

Недоумение в ведомстве вызвала и распространённая в интернете информация о возрасте кита, которого блогер назвал «подростком». В ЖЖ он сослался на учёных, которые прокомментировали фотографию млекопитающего. Сотрудники нацпарка ставят эту информацию под сомнение.

«Про “китёнка” — это очередная утка блогеров, которая родилась непонятно как. Есть фотография, где ребята поливают кита с лодки, её длина четыре метра, а животное минимум в 2,5 — 3 раза длиннее. Инспектор дал оценку — примерно 13 метров. Может, кто-то и верит блогерам, а я верю своим людям, которые не один десяток лет работают и зарекомендовали себя как серьёзные специалисты», — заявил Дмитрий Гранкин.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что гренландский кит в ночь на 10 августа застрял в реке, вытекающей из озера на острове Большой Шантар. Работники нацпарка и учёные давали пессимистичные прогнозы относительно его судьбы — необходимой техники, чтобы сдвинуть 70-тонное животное с места, на Шантарах нет, а кит при этом наносил повреждения сам себе, пытаясь вновь погрузиться под воду. О том, что животному всё-таки удалось выйти в море, в своём Facebook написал министр природных ресурсов России Сергей Донской.

«К большому счастью всех, а главное — самого кита, он ушёл. Этого никто толком не видел. Во-первых, была кромешная темнота, а во-вторых — густой, молочный туман. Ребята только услышали хлюпанье и кит ушёл», — резюмировал Дмитрий Гранкин.

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