Дирекция нацпарка: блогеры пиарились на шантарском ките и мешали работать

Заместитель директора национального парка «Заповедное Приамурье», где накануне застрял тринадцатиметровый гренландский кит, уверен, что блогеры, оказавшиеся на месте событий, специально писали «гадости» о ситуации с краснокнижным животным, чтобы прославиться. В руководстве ФГБУ опровергли «интернет-видение» спасательной операции, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Как говорится, убивает менталитет блогеров, которые сами ничего не соображают, но начинают комментировать. Когда читаешь блог Сергея Доля, который пишет, что рыбы кита грызут и чуть ли шкуру с него не сдирают — слеза наворачивается. Не знаю даже, каким словом охарактеризовать этого человека. Он просто решил прославиться на всю Россию за счёт гадостей, которые выдумывал и описывал. На самом деле киты иногда заходят в пресные водоёмы, чтобы очиститься от рачков и других паразитов, которых и снимает местная рыба», — сообщил корреспонденту агентства заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Специалисты считают, что туристы, которые транслировали в Сеть происходящее на Шантарах, не содействовали сотрудникам заповедника, а, наоборот, мешали им работать и нервировали кита. По мнению Дмитрия Гранкина, этот тот случай, когда излишнее стремление помочь животному способно навредить.

«Все эти блогеры только крика и шума нагнали, мол, кит обсох и так далее. На самом деле у него только часть спины торчала из воды, но это не критично. Вода прибыла — он отлежался, отдохнул, набрался сил. Когда толпа бегала по берегу и свистела, улюлюкала и кричала “давайте ему все поможем”, кит начал хлопать хвостом и тем самым себя поранил. Если было бы меньше суеты, то, может, и ран у него никаких бы не было. Хорошо, что кит очухался и ушёл», — отметил собеседник.

Недоумение в ведомстве вызвала и распространённая в интернете информация о возрасте кита, которого блогер назвал «подростком». В ЖЖ он сослался на учёных, которые прокомментировали фотографию млекопитающего. Сотрудники нацпарка ставят эту информацию под сомнение.

«Про “китёнка” — это очередная утка блогеров, которая родилась непонятно как. Есть фотография, где ребята поливают кита с лодки, её длина четыре метра, а животное минимум в 2,5 — 3 раза длиннее. Инспектор дал оценку — примерно 13 метров. Может, кто-то и верит блогерам, а я верю своим людям, которые не один десяток лет работают и зарекомендовали себя как серьёзные специалисты», — заявил Дмитрий Гранкин.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что гренландский кит в ночь на 10 августа застрял в реке, вытекающей из озера на острове Большой Шантар. Работники нацпарка и учёные давали пессимистичные прогнозы относительно его судьбы — необходимой техники, чтобы сдвинуть 70-тонное животное с места, на Шантарах нет, а кит при этом наносил повреждения сам себе, пытаясь вновь погрузиться под воду. О том, что животному всё-таки удалось выйти в море, в своём Facebook написал министр природных ресурсов России Сергей Донской.