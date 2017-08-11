В Приморье прибыл первый турист, воспользовавшийся электронной визой

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

У выхода из пограничной зоны аэропорта Кневичи туристку поприветствовали на приморской земле директор краевого департамента туризма Константин Шестаков и глава Туристско-информационного центра региона Дарья Гусева.

Госпожа Бу Динвэнь прилетела в Приморье из Шанхая. То, что именно она оказалась первой гражданкой Китая, посетившей Россию по электронной визе, стало для туристки большим сюрпризом.

«Я прочитала, что в Приморье теперь можно приехать по упрощенному режиму и мне стало интересно посмотреть на Владивосток, ведь это совсем рядом и я здесь ни разу не была», — рассказала Бу Динвэнь. По ее словам, оформление визы заняло у нее всего четыре дня, разрешение на выдачу документа пришло очень быстро.

Туристка рассчитывает пробыть в регионе несколько дней. В планах путешественницы: прогулки по центру Владивостока, знакомство с достопримечательностями города, а также посещение исторических мест, связанных с Китаем, — прежде всего Бу Динвэнь намерена познакомиться со знаменитой «Миллионкой».

По мнению Константина Шестакова, внедрение нового, упрощенного, механизма въезда иностранцев в Россию через Свободный порт Владивосток обеспечит рост турпотока в регион.

«Внедрение этого режима важно не только для Приморского края, но и для всей страны. Все с нетерпением ждут результатов реализации данного пилотного проекта и введения механизма на территории всей страны. Приморский край — первый регион, принимающий иностранцев по-новому, и на сегодняшний день подано уже около 200 заявок на получение электронной визы. Два основных государства, у граждан которых нововведение пользуется наибольшим спросом, — это Китай и Япония. В этом году мы ждем системный дополнительный прирост к тем туристским потокам, на которые рассчитывали в рамках нашей основной работы», — подчеркнул глава департамента.

Для привлечения внимания иностранцев к новой возможности посещения Приморья Туристско-информационным центром края разработана специальная презентация, рассказывающая о введенном режиме и содержащая подробную инструкцию оформления электронной визы. Пока материал распространяется только в англоязычной версии, однако в ближайшее время специалисты ТИЦ планируют перевести презентацию еще на несколько языков.

Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.

Напомним, с 1 августа вступил в силу Федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.