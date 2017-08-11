Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Суд вынес решение по пропавшим 22 млн руб., собранных для Фриске
Adidas закрывает розничные магазины в России
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
В РФ показали боевой корабль с изгибающейся палубой – СМИ
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Землетрясение на юго-западе Китая
04:56 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье прибыл первый турист, воспользовавшийся электронной визой

В Приморье прибыла первая туристка из Китайской Народной Республики, воспользовавшаяся правом въезда на территорию России с помощью нового, упрощенного, механизма. Путешественницу торжественно встретили в пятницу, 11 августа.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

У выхода из пограничной зоны аэропорта Кневичи туристку поприветствовали на приморской земле директор краевого департамента туризма Константин Шестаков и глава Туристско-информационного центра региона Дарья Гусева.

Госпожа Бу Динвэнь прилетела в Приморье из Шанхая. То, что именно она оказалась первой гражданкой Китая, посетившей Россию по электронной визе, стало для туристки большим сюрпризом.

«Я прочитала, что в Приморье теперь можно приехать по упрощенному режиму и мне стало интересно посмотреть на Владивосток, ведь это совсем рядом и я здесь ни разу не была», — рассказала Бу Динвэнь. По ее словам, оформление визы заняло у нее всего четыре дня, разрешение на выдачу документа пришло очень быстро.

Туристка рассчитывает пробыть в регионе несколько дней. В планах путешественницы: прогулки по центру Владивостока, знакомство с достопримечательностями города, а также посещение исторических мест, связанных с Китаем, — прежде всего Бу Динвэнь намерена познакомиться со знаменитой «Миллионкой».

По мнению Константина Шестакова, внедрение нового, упрощенного, механизма въезда иностранцев в Россию через Свободный порт Владивосток обеспечит рост турпотока в регион.

«Внедрение этого режима важно не только для Приморского края, но и для всей страны. Все с нетерпением ждут результатов реализации данного пилотного проекта и введения механизма на территории всей страны. Приморский край — первый регион, принимающий иностранцев по-новому, и на сегодняшний день подано уже около 200 заявок на получение электронной визы. Два основных государства, у граждан которых нововведение пользуется наибольшим спросом, — это Китай и Япония. В этом году мы ждем системный дополнительный прирост к тем туристским потокам, на которые рассчитывали в рамках нашей основной работы», — подчеркнул глава департамента.

Для привлечения внимания иностранцев к новой возможности посещения Приморья Туристско-информационным центром края разработана специальная презентация, рассказывающая о введенном режиме и содержащая подробную инструкцию оформления электронной визы. Пока материал распространяется только в англоязычной версии, однако в ближайшее время специалисты ТИЦ планируют перевести презентацию еще на несколько языков.

Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.

Напомним, с 1 августа вступил в силу Федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

На данный момент по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье — морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
Трамп: КНДР следует «очень, очень нервничать» из-за угроз Гуаму
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь