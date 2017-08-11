В Приморье прибыл первый турист, воспользовавшийся электронной визой

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края
У выхода из пограничной зоны аэропорта Кневичи туристку поприветствовали на приморской земле директор краевого департамента туризма Константин Шестаков и глава Туристско-информационного центра региона Дарья Гусева.
Госпожа Бу Динвэнь прилетела в Приморье из Шанхая. То, что именно она оказалась первой гражданкой Китая, посетившей Россию по электронной визе, стало для туристки большим сюрпризом.
«Я прочитала, что в Приморье теперь можно приехать по упрощенному режиму и мне стало интересно посмотреть на Владивосток, ведь это совсем рядом и я здесь ни разу не была», — рассказала Бу Динвэнь. По ее словам, оформление визы заняло у нее всего четыре дня, разрешение на выдачу документа пришло очень быстро.
Туристка рассчитывает пробыть в регионе несколько дней. В планах путешественницы: прогулки по центру Владивостока, знакомство с достопримечательностями города, а также посещение исторических мест, связанных с Китаем, — прежде всего Бу Динвэнь намерена познакомиться со знаменитой «Миллионкой».
По мнению Константина Шестакова, внедрение нового, упрощенного, механизма въезда иностранцев в Россию через Свободный порт Владивосток обеспечит рост турпотока в регион.
«Внедрение этого режима важно не только для Приморского края, но и для всей страны. Все с нетерпением ждут результатов реализации данного пилотного проекта и введения механизма на территории всей страны. Приморский край — первый регион, принимающий иностранцев по-новому, и на сегодняшний день подано уже около 200 заявок на получение электронной визы. Два основных государства, у граждан которых нововведение пользуется наибольшим спросом, — это Китай и Япония. В этом году мы ждем системный дополнительный прирост к тем туристским потокам, на которые рассчитывали в рамках нашей основной работы», — подчеркнул глава департамента.
Для привлечения внимания иностранцев к новой возможности посещения Приморья Туристско-информационным центром края разработана специальная презентация, рассказывающая о введенном режиме и содержащая подробную инструкцию оформления электронной визы. Пока материал распространяется только в англоязычной версии, однако в ближайшее время специалисты ТИЦ планируют перевести презентацию еще на несколько языков.
Отметим, первый турист, въехавший в Россию по электронной визе, прибыл в Приморье в ночь на четверг, 10 августа. Гражданин Саудовской Аравии прилетел во Владивосток из Даляня.
Напомним, с 1 августа вступил в силу Федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.
Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.
На данный момент по новой схеме въехать на территорию России можно через два пункта пропуска в Приморье — морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.