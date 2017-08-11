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05:16 (мск), источник: Вести Приморье

Летать из Владивостока в Пластун приморцы смогут чаще

Регулярные полеты из Владивостока в поселок Пластун и обратно будут выполняться чаще с 24 августа по 30 сентября. Такое решение принято в связи с повышенным спросом у населения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в расписании по указанному направлению добавляется еще одна частота — теперь рейсы из Владивостока в Пластун будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

По вторникам и субботам вылет из Владивостока — в 8.30, прибытие в Пластун — в 10.05. Вылет обратного рейса во Владивосток — в 10.30.

По четвергам самолет будет отправляться из Владивостока в 14.05, прибывать в Пластун в 15.40. Вылет обратного рейса во Владивосток — 16.00.

Напомним, обслуживают линию воздушные суда DHC-6, приобретенные за счет средств регионального бюджета. Первый прямой рейс в Пластун авиакомпания выполнила в мае 2015 года.

«За два с небольшим года на 486 рейсах перевезено 5 268 пассажиров», — сообщили в авиакомпании.

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