Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
США обратились с призывом к России после поездки Путина в Абхазию
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
05:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

Поэтесса, скульптор, художник: жительница Канска реализовала себя к 69 годам

Человек должен быть творцом. Так считает жительница Канска Валентина Робенко, которая уверяет: она нашла себя только к 69 годам. Как понять, в чём твоё призвание, и какие советы молодым родителям даёт художница?

Источник: Вести - Красноярск

В свои 69 Валентина Владимировна называет себя поэтессой, скульптором и художником. Уверяет, таланты могли развиться гораздо раньше, если бы в молодости она встретила поддержку родных и близких.

«Я в своё время не имела поддержки со стороны родителей никакой. Наоборот, всё задавливалось насмешками: художник от слова “худо”. Тем не менее, если это есть, его никуда не запрячешь, оно из меня лезет», — рассказывает жительница Канска Валентина Робенко.

В студенчестве Валентина Робенко начала писать стихи и профессию выбрала творческую — модельер. Уверена, воспитывать подрастающее поколение нужно внимательно, прислушиваясь и выявляя таланты, заложенные самой природой, а не навязывать им свои нереализованные возможности.

«Не тащите ребёнка на танцы или в музыкальную школу только потому, что это престижно, понаблюдайте, может, ему это неинтересно, может, он технарь и ему это не нужно. Но если заметили в нём что-то, обязательно развивайте талант», — рекомендует жительница Канска Валентина Робенко.

Именно тогда, убеждена Валентина Владимировна, дети вырастут творцами и создателями, а значит, в мире будет меньше войн и зла.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА




Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь