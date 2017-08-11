Поэтесса, скульптор, художник: жительница Канска реализовала себя к 69 годам

В свои 69 Валентина Владимировна называет себя поэтессой, скульптором и художником. Уверяет, таланты могли развиться гораздо раньше, если бы в молодости она встретила поддержку родных и близких.



«Я в своё время не имела поддержки со стороны родителей никакой. Наоборот, всё задавливалось насмешками: художник от слова “худо”. Тем не менее, если это есть, его никуда не запрячешь, оно из меня лезет», — рассказывает жительница Канска Валентина Робенко.



В студенчестве Валентина Робенко начала писать стихи и профессию выбрала творческую — модельер. Уверена, воспитывать подрастающее поколение нужно внимательно, прислушиваясь и выявляя таланты, заложенные самой природой, а не навязывать им свои нереализованные возможности.



«Не тащите ребёнка на танцы или в музыкальную школу только потому, что это престижно, понаблюдайте, может, ему это неинтересно, может, он технарь и ему это не нужно. Но если заметили в нём что-то, обязательно развивайте талант», — рекомендует жительница Канска Валентина Робенко.



Именно тогда, убеждена Валентина Владимировна, дети вырастут творцами и создателями, а значит, в мире будет меньше войн и зла.





Екатерина МАЗАЛЬКОВА









