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05:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Движение троллейбусов № 11 во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа

На улице Русской пройдут ремонтные работы на тепловой сети.

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница» во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа. Это вызвано производством капитальных ремонтных работ на тепловой сети в районе домов № 55, 56 и 57 на улице Русской, которые будут проводить специалисты муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, для проезда до клинической больницы пассажиры могут воспользоваться регулярным автобусным маршрутом № 21 «Спорткомплекс “Восход” — Клиническая больница».

Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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