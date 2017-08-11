Движение троллейбусов № 11 во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа

Движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница» во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа. Это вызвано производством капитальных ремонтных работ на тепловой сети в районе домов № 55, 56 и 57 на улице Русской, которые будут проводить специалисты муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.