Движение троллейбусов № 11 во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа
На улице Русской пройдут ремонтные работы на тепловой сети.
На улице Русской пройдут ремонтные работы на тепловой сети.
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
Движение троллейбусов маршрута № 11 «Автовокзал — Клиническая больница» во Владивостоке будет закрыто с 14 по 30 августа. Это вызвано производством капитальных ремонтных работ на тепловой сети в районе домов № 55, 56 и 57 на улице Русской, которые будут проводить специалисты муниципального унитарного предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей», сообщили ИА PrimaMedia в
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, для проезда до клинической больницы пассажиры могут воспользоваться регулярным автобусным маршрутом № 21 «Спорткомплекс “Восход” — Клиническая больница».
Администрация города приносит извинения горожанам за временные неудобства.