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05:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске создадут альтернативу сервису bus27

Отслеживать общественный транспорт можно будет на сайте навигационно-информационного центра.

В дальневосточной столице несколько дней некорректно работает сервис bus27, позволяющий отслеживать движение общественного транспорта в городе. Избежать подобных сбоев позволит запуск собственной системы. Разместят её уже этой осенью на сайте Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра.

«В августе мы планируем провести конкурсную процедуру для определения поставщика, который сделает навигационную систему. Как только её создадут, в Хабаровске появится свой сайт по аналогии bus27. Планируется, что новый сервис появится в октябре», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» Денис Зозулинский.

На недавно созданном сайте центра уже можно посмотреть расписание движения автобусов, узнать новости, касающиеся общественного транспорта, и оставить обращение, которое передадут в управление транспорта администрации краевой столицы.

«Обращения могут касаться некачественной работы общественного транспорта или других тем из этой сферы. Главное — оставить контакты для обратной связи для получения ответа», — отметил Денис Зозулинский.

В этом году сбои в сервисе bus27 и его мобильной версии приходят чаще обычного. Сейчас невозможно отследить движение трамваев и троллейбусов. Агентство писало, что владельцем bus27 является индивидуальный предприниматель, который находится в Рязани. Он безвозмездно берёт информацию с серверов межотраслевой навигационно-информационный центр и не подчиняется хабаровским чиновникам.

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