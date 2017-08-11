В Хабаровске создадут альтернативу сервису bus27
Отслеживать общественный транспорт можно будет на сайте
Отслеживать общественный транспорт можно будет на сайте
В дальневосточной столице несколько дней некорректно работает сервис bus27, позволяющий отслеживать движение общественного транспорта в городе. Избежать подобных сбоев позволит запуск собственной системы. Разместят её уже этой осенью на сайте Хабаровского межотраслевого
«В августе мы планируем провести конкурсную процедуру для определения поставщика, который сделает навигационную систему. Как только её создадут, в Хабаровске появится свой сайт по аналогии bus27. Планируется, что новый сервис появится в октябре», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор МБУ «Хабаровский межотраслевой
На недавно созданном сайте центра уже можно посмотреть расписание движения автобусов, узнать новости, касающиеся общественного транспорта, и оставить обращение, которое передадут в управление транспорта администрации краевой столицы.
«Обращения могут касаться некачественной работы общественного транспорта или других тем из этой сферы. Главное — оставить контакты для обратной связи для получения ответа», — отметил Денис Зозулинский.
В этом году сбои в сервисе bus27 и его мобильной версии приходят чаще обычного. Сейчас невозможно отследить движение трамваев и троллейбусов. Агентство писало, что владельцем bus27 является индивидуальный предприниматель, который находится в Рязани. Он безвозмездно берёт информацию с серверов межотраслевой