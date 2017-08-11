Хабаровская школа будет носить имя подполковника, который погиб в Чечне

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

Школа № 76 в Хабаровске будет носить имя подполковника Александра Есягина, погибшего в Чечне. Соответствующее постановление подписано в городской администрации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Александр Анатольевич Есягин — сотрудник спецподразделения УФСБ России по Хабаровскому краю, подполковник. Он трагически погиб в марте 2005 года в Чеченской республике во время проведения контртеррористической операции, посмертно награждён орденом Мужества. Александр Есягин учился в школе № 76.