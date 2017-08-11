Хабаровская школа будет носить имя подполковника, который погиб в Чечне
Александр Есягин учился в этой школе.
Александр Есягин учился в этой школе.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
Школа № 76 в Хабаровске будет носить имя подполковника Александра Есягина, погибшего в Чечне. Соответствующее постановление подписано в городской администрации, сообщили ИА AmurMedia в
Александр Анатольевич Есягин — сотрудник спецподразделения УФСБ России по Хабаровскому краю, подполковник. Он трагически погиб в марте 2005 года в Чеченской республике во время проведения контртеррористической операции, посмертно награждён орденом Мужества. Александр Есягин учился в школе № 76.
В 2015 году депутаты Хабаровской городской думы приняли решение установить мемориальную доску в его честь на фасаде здания образовательного учреждения. С просьбой об увековечении памяти своего сотрудника в администрацию города обратилось руководство УФСБ России по Хабаровскому краю. Новое название школы — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76 имени А. А. Есягина». Школа располагается по адресу: ул. Костромская, 44.