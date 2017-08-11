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05:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Спорткомплекс за 300 млн рублей начали строить в спальном районе Иркутска

ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5.

Источник: Reuters

В иркутском микрорайоне Синюшина Гора началось возведение первого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. ФОК будет состоять из двух блоков: в первом расположится бассейн, разделенный на шесть дорожек по 25 метров, во втором — спортивные залы. В нем будет универсальный зал для баскетбола, волейбола и минифутбола, зал настольного тенниса, залы хореографии и единоборств.

«Это самый ожидаемый объект социальной инфраструктуры в микрорайоне Синюшина гора. Микрорайон наш самый крупный на территории округа — это 35 тысяч населения, сопоставимо с городом Зима, городом Саянск», — сообщила глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.

Для первого блока уже вырыт котлован и ведется подготовка основания фундамента. На месте второго блока ведутся земляные работы.

Объем финансирования — порядка 300 млн рублей, которые полностью выделяются из бюджета Иркутска.

ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5. Строительство рассчитано на три года.

Кроме того, городская администрация провела анализ всех спальных районов Иркутска на предмет наличия спортивных сооружений и наметила еще несколько участков для строительства ФОКов. В настоящее время завершается процесс формирования земельного участка под объект между микрорайонами Университетский и Первомайский, начато проектирование объекта в Ново-Ленино.

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