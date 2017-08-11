Спорткомплекс за 300 млн рублей начали строить в спальном районе Иркутска
ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5.
ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5.
В иркутском микрорайоне Синюшина Гора началось возведение первого
«Это самый ожидаемый объект социальной инфраструктуры в микрорайоне Синюшина гора. Микрорайон наш самый крупный на территории округа — это 35 тысяч населения, сопоставимо с городом Зима, городом Саянск», — сообщила глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.
Для первого блока уже вырыт котлован и ведется подготовка основания фундамента. На месте второго блока ведутся земляные работы.
Объем финансирования — порядка 300 млн рублей, которые полностью выделяются из бюджета Иркутска.
ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5. Строительство рассчитано на три года.
Кроме того, городская администрация провела анализ всех спальных районов Иркутска на предмет наличия спортивных сооружений и наметила еще несколько участков для строительства ФОКов. В настоящее время завершается процесс формирования земельного участка под объект между микрорайонами Университетский и Первомайский, начато проектирование объекта в