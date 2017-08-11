Спорткомплекс за 300 млн рублей начали строить в спальном районе Иркутска

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В иркутском микрорайоне Синюшина Гора началось возведение первого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. ФОК будет состоять из двух блоков: в первом расположится бассейн, разделенный на шесть дорожек по 25 метров, во втором — спортивные залы. В нем будет универсальный зал для баскетбола, волейбола и минифутбола, зал настольного тенниса, залы хореографии и единоборств.

«Это самый ожидаемый объект социальной инфраструктуры в микрорайоне Синюшина гора. Микрорайон наш самый крупный на территории округа — это 35 тысяч населения, сопоставимо с городом Зима, городом Саянск», — сообщила глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.

Для первого блока уже вырыт котлован и ведется подготовка основания фундамента. На месте второго блока ведутся земляные работы.

Объем финансирования — порядка 300 млн рублей, которые полностью выделяются из бюджета Иркутска.

ФОК разместится на месте футбольного поля возле школы № 5. Строительство рассчитано на три года.