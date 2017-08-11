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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский бизнесмен начал принимать к оплате биткоины

Расплачиваться такой валютой в России запрещено.

Источник: Reuters

Владелец красноярского магазина электротоваров открыл в своем мини-супермаркете расчет в криптовалюте. Он принимает к оплате лайиткоины, биткоины и даш. В скором времени планируется ввести расчет и другими популярными видами — неймкойнами, фрайкойнами и др. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Сама операция проходит безналично и через мобильные телефоны, рассказал бизнесмен. Конвертер автоматически высчитывает стоимость товара в криптовалюте, а кассир с помощью специального приложения проводит сделку «купли-продажи». Самое сложное — вывести криптовалюту на свой счет в рублях. По словам предпринимателя, пока клиенты ради интереса приобретают мелкие товары. Этот процесс им самим доставляет удовольствие.

По данным телеканала, скоро на расчет в биткоинах перейдет и один из ночных клубов Красноярска. Какой именно, в сюжете не уточняется.

Главный прокурор Красноярского края Михаил Савчин прокомментировал, что такой валютой в России рассчитываться нельзя, поскольку биткоины не являются средством платежа. Дело в том, что правоохранительные и налоговые органы не могут полностью контролировать финансовые операции. Поэтому предпринимателей, принимающих криптовалюту, могут привлечь к уголовной ответственности за «отмывание доходов». Подобное предупреждение от прокуратуры уже получил владелец паба в Новосибирске. Расчеты бизнесмену пришлось «свернуть».

Отметим, виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами. Центробанк РФ собирался создать в стране национальную криптовалюту, но пока проект находится в стадии разработки.

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