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06:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Погода осчастливит хабаровчан на предстоящих выходных

Небольшой дождь возможен только в грядущую субботу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

Тепло и преимущественно ясно будет в Хабаровске в предстоящие выходные дни. Если погода слегка и испортится, то только в грядущую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный синоптик Дальневосточного гидрометцентра Елена Трофимова.

— На выходные хабаровчан ожидает вполне приятная погода. В предстоящую субботу днем небольшой, кратковременный дождь еще возможен, а 13 августа уже должно быть без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью в эти дни +14…+17°C, а днем +25…+27. В общем, довольно комфортные, хорошие выходные. Пусть люди отдохнут после непогоды, — рассказала Елена Трофимова.

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