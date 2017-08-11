Погода осчастливит хабаровчан на предстоящих выходных
Небольшой дождь возможен только в грядущую субботу.
Небольшой дождь возможен только в грядущую субботу.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
Тепло и преимущественно ясно будет в Хабаровске в предстоящие выходные дни. Если погода слегка и испортится, то только в грядущую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный синоптик Дальневосточного гидрометцентра Елена Трофимова.
— На выходные хабаровчан ожидает вполне приятная погода. В предстоящую субботу днем небольшой, кратковременный дождь еще возможен, а 13 августа уже должно быть без осадков. Ветер