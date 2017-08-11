Погода осчастливит хабаровчан на предстоящих выходных

Тепло и преимущественно ясно будет в Хабаровске в предстоящие выходные дни. Если погода слегка и испортится, то только в грядущую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный синоптик Дальневосточного гидрометцентра Елена Трофимова.

— На выходные хабаровчан ожидает вполне приятная погода. В предстоящую субботу днем небольшой, кратковременный дождь еще возможен, а 13 августа уже должно быть без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью в эти дни +14…+17°C, а днем +25…+27. В общем, довольно комфортные, хорошие выходные. Пусть люди отдохнут после непогоды, — рассказала Елена Трофимова.