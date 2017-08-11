Туристов в Хабаровский край заманивают шопингом, едой и Шантарами

Источник: Восток Медиа

Въездной туризм в Хабаровском крае пошёл на подъём. Поток гостей увеличивается благодаря национальной кухне, рыбалке и доступному шопингу. Однако отрасль не развивается семимильными шагами — не хватает инвестиций, комфортного транспорта и событий.

Открыты для Азии.

В 2016 году регион посетили больше 40 тысяч иностранных туристов. За первые шесть месяцев 2017 года в Хабаровском крае побывали 13 тысяч гостей из разных стран — это на 44 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Увеличение туристического потока связано с агрессивной политикой по продвижению края — в этом направлении работают и чиновники, и бизнес — регион представляют на престижных международных туристических выставках. Влияет и экономическая ситуация — поездки в Россию выгодны для иностранных туристов. В 2016 году произошёл взрывной рост въездного туризма, сейчас тенденция сохраняется, но не в таких больших темпах. Также помогает то, что у России нет визового режима с Южной Кореей. Его отменили в 2014 году, с этого времени пошёл рост. А граждане Японии начали активнее посещать нашу страну после встречи президента России и главы Страны восходящего солнца в декабре 2016 года», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела управления по туризму министерства культуры края Валентина Неретина.

Большинство иностранных туристов, посещающих Хабаровский край — граждане Китая. Это вызвано высоким курсом юаня, который позволяет им устроить в краевой столице грандиозный шопинг. Из-за этого в ювелирных магазинах уже дублируют информацию на китайском языке. Также в Поднебесной стало больше рекламы столицы российского Дальнего Востока. Всё это привлекает представителей КНР в Хабаровск.

Один из способов привлечения путешественников и увеличения выручки — использование системы «такс фри» — возврата налога на добавленную стоимость при выезде из страны. Метод доказал свою эффективность, поэтому есть шанс, что он появится и в России.

«Сейчас у нас в таком пилотном режиме несколько регионов будут работать. Но если это получит более широкое распространение, я думаю, что мы и товарооборот сможем серьёзно нарастить за счёт приезжающих туристов», — заявил в интервью программе «Бизнес-вектор» телеканала «РБК» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По словам экспертов, в этом году значительно увеличился спрос на поездки в краевую столицу у туристов из Южной Кореи. Это видно даже по их посещениям Хабаровского краевого музея имени Николая Гродекова. В прошлом году там побывали больше 13 тысяч иностранных посетителей, за нынешнее полугодие экспонаты увидели уже почти девять тысяч туристов, основную часть которых составили граждане из Южной Кореи — 6721 человек, также в музее побывали 1015 представителей Китая и 637 японцев.

Хлеба и зрелищ.

Гродековский музей не просто так пользуется огромной популярностью у туристов — это одно из ключевых культурных и исторических мест, которое можно посетить в Хабаровске в любое время года. Просвещение становится второй целью, для которой иностранцы едут в дальневосточную столицу.

Чаще всего иностранным туристам предлагают мероприятия с национальным колоритом, например, посетить нанайскую деревню, посмотреть на петроглифы в селе Сикачи-Алян, порыбачить, послушать национальные сказки, примерить местные костюмы, попробовать и приготовить талу, продегустировать уху с полынью, сваренную на костре, и нанайский крупяной кисель «Бода». После этого для гостей проводят концерт с песнями и танцами, а также предлагают посостязаться в национальных видах спорта: метнуть копье или ядро, выстрелить из лука. Завершает программу викторина с вопросами о нанайской культуре. Подобные выезды пользуются большой популярностью у иностранцев, однако сейчас для них разрабатывают свежие предложения.

«Недавно мы запустили проект “Русский самовар”, в рамках которого предлагаем туристам приготовить традиционные русские блюда, примерить национальный костюм и сделать в них фотографии в русском уголке. Мы предлагаем приготовить вареники, расстегаи или пироги. Девушки в национальных костюмах рассказывают историю выбранного блюда, повара помогают его приготовить, а потом вся группа дегустирует получившиеся», — рассказала менеджер по туризму компании «Солнечный мир» Дарья Киселёва.

«Русский самовар» — часть большого экскурсионного тура «Вкусный Хабаровск», в рамках которого туристы посещают достопримечательности города, а также заведения общественного питания. Гостей в дальневосточную столицу привлекает наличие разнообразных баз отдыха, расположенных вблизи города, появление новых ресторанов и гостиниц с красивым видом и вкусной кухней, улучшение сервиса. В Хабаровске строят отель Hilton, гостиницы получают звёздность. Это также положительно сказалось на развитии отрасли.

«Но, конечно, этого мало. Для привлечения большого количества иностранных гостей Хабаровску и краю нужно больше событий. Пока нам привлечь их особо нечем. Музеев и фестивалей для таких целей недостаточно. Нужно больше спортивных, культурных, студенческих мероприятий», — считает исполнительный директор Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

Такими событиями, по её мнению, могут стать мероприятия подобные фестивалю льда и снега, который проходит в Хабаровске зимой. Приезжать на него смогут как иностранные гости, так и жители соседних регионов. Пока же заинтересовать туристов в холодное время года Хабаровскому краю трудно. Выручают только лыжные базы «Амут» и «Холдоми», однако принять всех желающих они не могут — не хватает инфраструктуры. За модернизацию «Холдоми» уже взялись, но это потребует времени.

Чудеса и самолёты.

Сейчас в регионе существует порядка 90 аккредитованных туристических маршрутов по всему краю. В Николаевске-на-Амуре гостям предлагают узнать историю города, посетить Петровскую косу, посмотреть на животных, которые там обитают, понаблюдать за касатками и белухами, порыбачить на горных реках. Любителям активного отдыха понравится посещение хребта Дуссе-Алинь, которое является одним из семи чудес Хабаровского края, рыбалка в Верхне-Буреинском районе. Помимо этого, туристы приезжают в регион для посещения заповедников и изучения их обитателей. Так, в этом году край посетители представители Чехии. Турагентства предлагают подобные выезды, однако интересуются ими только профессионалы — биологи и другие учёные. Подобными местами привлечения иностранцев и жителей других регионов могли бы стать дендрарий и музей рыб, расположенные в дальневосточной столице, однако пока они не активны в приглашении гостей.

Интересует гостей и Комсомольск-на-Амуре. Город привлекает промышленным и профессиональным туризмом. Приезжим проводят экскурсию по авиастроительному заводу. В краевой столице подобные выезды предлагают и железнодорожники. Сначала туристам рассказывают о начале строительства магистрали в регионе, показывают им знаменитый мост через Амур, по которому ездят автомобили и поезда, привозят на экскурсии в музей Амурского моста и диспетчерский пункт управления ДВЖД, показывают ведомственный санаторий. Пока такие направления не особо востребованы, к тому же есть сложности в том, чтобы договориться с диспетчерами о приезде, а на авиастроительный завод пускают далеко не всех — действуют ограничения.

«В этом году студенты представили на работы по туристическому развитию Советско-Гаванского района. Запросы на подобные работы есть у администраций, но в дальнейшем на изучение туристическим компаниям их никто не даёт. Весь процесс идёт медленно, упор делают только на инвестиции», — отметила Валентина Асеева.

В Шантары с головой.

Отдельное предложение для туристов — посещение Шантарских островов. Приключения начинаются ещё на пути к объекту: чтобы добраться до него нужно проехать несколько часов на автобусе, а затем пересесть на вертолёт, либо сразу из Хабаровска отправиться к месту на винтокрылой машине. Однако второй вариант обойдётся значительно дороже. Стоимость посещения Шантар составляет около 100 тысяч рублей.

«Поездка на Шантары — это эксклюзивный тур. Он довольно дорогостоящий, поэтому программу подбирают для каждого туриста отдельно. Он может посетить экскурсию по островам, рыбалку, побывать на соседних островах», — объяснила Дарья Киселёва.

Недавно инвестор Центра развития яхтенного и речного круизного туризма в Хабаровске — яхт-клуб «Лагуна» заявил, что готов в туристический сезон 2017 года предложить российским и иностранным туристам 16-дневные туры до Шантар на яхтах высокого класса комфортности. Также местные компании предлагают автотуры стоимостью от 120 тысяч рублей на человека.

Своим — экстрим и рыбалка.

Интересным Хабаровский край остаётся и для жителей других регионов страны. Только за первое полугодие 2017-го регион посетили 215 тысяч российских туристов. Это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регион привлекает людей крупными и интересными мероприятиями: международными соревнованиями, например, чемпионатами мира, культурными событиями, как военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», деловыми конференциями и форумами.

«Жалко, что из других регионов России к нам приезжает не так много туристов, как хотелось бы. Но, тем не менее, в последнее время жители западных регионов нашей страны стали проявлять интерес к военным санаториям Хабаровского края. По линии министерства обороны военнослужащим предлагают путёвки в наш регион и люди, действительно, интересуются. Также санатории, принадлежащие “Российским железным дорогам” стали позиционировать себя как место отдыха не только для своих работников, но и для каждого желающего. Экономическая ситуация заставляет их не сидеть на месте, а искать варианты», — сообщила Валентина Асеева.

Отдельной категорией туристов стали школьники. В 2015 году в рамках федеральной программы «Моя Россия» регион посетили 700 детей из 12 субъектов страны. Аналогичный проект будут реализовывать в Хабаровске в этом году. Подростки посетят краевую столицу, пограничный пост на острове Большой Уссурийский, побывают в селе Казакевичево, где узнают историю освоения Дальнего Востока. Казачества, становления пограничной службы на востоке страны.

Без колёс.

Турагентства и гостиницы рады привлечь новых туристов, но и в этой сфере есть свои проблемы, например — отсутствие собственного автобусного автопарка. Сейчас предложить им новые комфортные машины с микрофоном и местом для гида в Хабаровске может только одна транспортная компания, о других городах и говорить не стоит. Гостиницы не рискуют вкладывать деньги в автобусы, поскольку не знают, будут ли завтра в городе туристы, благодаря которым можно будет окупить вложение.

На теплоходе музыка играет.

В Хабаровском крае с 2013 года реализуют региональную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2020 года». В её рамках должен появиться комплексный круизный проект «Остров Большой Уссурийский — Шантары».

«Это акцент на освоение ресурса руки Амур и круизное движение по реке. Сегодня туркомплекс “Заимка” развивает собственную инфраструктуру, построил речной порт и готов в ближайшее время открыть пункт пропуска. В дальнейшем всё это позволит развивать круизное направление», — заявила Валентина Неретина.

По планам краевых властей набережная, которую сейчас строят вдоль Амура в Хабаровске. Станет отдельным объектом, а на завершающем этапе реконструкции в районе стадиона имени Ленина появится причальная стенка на три больших круизных лайнера. Остановку они будут делать в районе посёлка Воронеж-3, где расположен экопарк и база отдыха «Снеговик». Отдельной точкой станут Шантары, где уже есть визит-центр для приёма туристов.

Сейчас небольшие путешествия, стоимостью около 30 тысяч рублей с человека, совершают на теплоходе «Таёжный», а появление больших лайнеров для круизов — пока лишь мечты: дважды инвесторы отказывались от вложения денег в строительство, поскольку затраты большие, а отдача растянется на несколько лет. К тому же на Амуре короткий период навигации и сложные климатические условия, в которых нужно будет содержать суда.

Впрочем, это не помешало столичным турагентствам предлагать в начале года большие круизы по главной реке Хабаровского края. В путешествие на лайнере, которого в регионе нет, предлагали отправиться больше чем за 100 тысяч рублей.

Несколько лет назад Российский союз туриндустрии и Торгово-промышленная палата добились изменений в законе о въезде для пассажиров круизных судов. Теперь туристы с паромов и лайнеров могут сойти на российский берег без виз на 72 часа.

«После введения такого безвизового режима для круизных лайнеров поток туристический увеличился сразу на полмиллиона человек. Но это было в прошлом сезоне. Я думаю, что в этом сезоне будут гораздо большие цифры», — отметил Сергей Катырин.

Краевое правительство сейчас продолжает искать инвесторов и намерено развивать туризм в Комсомольске-на-Амуре. Там в рамках Стратегии социально-экономического развития города, планируют построить туристко-рекреационный центр, в который войдут пять различных субкластеров, в том числе Силинский парк и набережная с новой зоной отдыха и гостиницами.

«Всё равно движение идёт и чувствуется некое возрождение туризма. Каким он был у нас в 80-х годах. Тогда приезжало много групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента. Тогда часть путёвки возмещали за счёт профсоюзных взносов, но интерес к Дальнему Востоку, к Хабаровскому краю был. Сейчас возрождение идёт, но нужно развитие индустрии, которое упирается в инвестиции», — подчеркнула Валентина Асеева.