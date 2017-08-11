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06:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пропавшая во Владивостоке 19-летняя девушка нашлась

Муж счастливо вернувшейся домой Александры благодарит неизвестного, который сообщил ему о местонахождении супруги.

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Пропавшая ранее во Владивостоке Александра Ермоленко найдена в районе улицы Сафонова, сообщил ИА PrimaMedia разыскивавший ее супруг. Не представившийся пользователь соцсетей указал ему на место, где действительно находилась девушка.

— Он не представился, поэтому я даже не знаю, кому сейчас говорить спасибо. Говорю спасибо соцсетям. Я вот только, что доставил ее домой, она пока в шоковом состоянии. Была без телефона. Пока даже не расспрашивал, что именно произошло, — рассказал мужчина.

Напомним, ранее он обратился в полицию. Она должна была вернуться от родственников, но перестала выходить на связь. Мужчина сначала решил, что она осталась ночевать у родителей, и лег спать, а утром следующего дня уже обратился в полицию.

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