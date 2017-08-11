Пропавшая во Владивостоке 19-летняя девушка нашлась

Пропавшая ранее во Владивостоке Александра Ермоленко найдена в районе улицы Сафонова, сообщил ИА PrimaMedia разыскивавший ее супруг. Не представившийся пользователь соцсетей указал ему на место, где действительно находилась девушка.

— Он не представился, поэтому я даже не знаю, кому сейчас говорить спасибо. Говорю спасибо соцсетям. Я вот только, что доставил ее домой, она пока в шоковом состоянии. Была без телефона. Пока даже не расспрашивал, что именно произошло, — рассказал мужчина.