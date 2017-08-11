Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Съемки «Пусть говорят» не смогли начать
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Путин выпустил мальков омуля
06:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Итальянского мэра выставили из ресторана из-за коротких шортов

Официант одного из прибрежных ресторанов на севере Италии попросил местного мэра покинуть заведение после того, как тот пришел поужинать в шортах-бермудах.

Глава администрации курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о неловком инциденте и опубликовал фотографию в шортах в своем «Фейсбуке», добавив, что его не предупредили о ресторанном дресс-коде.

«Это был не официальный ужин, а неформальная встреча с близкими друзьями, поэтому я и был в повседневной одежде», — написал удивленный мэр.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам мэра, он сидел за столом на террасе вместе с друзьями, к нему подошел официант и «со смущенным видом сказал, что я должен покинуть заведение, потому что на мне нет брюк».

Несмотря на то, что вечер закончился приятным ужином уже в другом ресторане, мэр отметил, что был задет из-за случившегося, назвав ситуацию «слегка унизительной».
Читайте также
Как яркие носки стали пропуском в мир моды и политики

В ресторане The Club Nautico принесли извинения за случившееся, предложив мэру стать членом клуба в качестве компенсации.

Представитель руководства ресторана Муцио Скачиати сказал, что в заведении есть две таблички, предупреждающие о дресс-коде — на входе и возле лестницы.

Итальянская газета Corriere della Sera отмечает, что Скачиати поддержал правило носить брюки в ресторане после семи вечера.

«Я приношу извинения за случившееся и надеюсь, что нам удастся найти общий язык с мэром, которому я собираюсь подарить членскую карточку», — добавил Скачиати.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Бриджит Макрон: нужна ли Франции первая леди?
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь