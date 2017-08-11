Итальянского мэра выставили из ресторана из-за коротких шортов

Глава администрации курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о неловком инциденте и опубликовал фотографию в шортах в своем «Фейсбуке», добавив, что его не предупредили о ресторанном дресс-коде.

«Это был не официальный ужин, а неформальная встреча с близкими друзьями, поэтому я и был в повседневной одежде», — написал удивленный мэр.

По словам мэра, он сидел за столом на террасе вместе с друзьями, к нему подошел официант и «со смущенным видом сказал, что я должен покинуть заведение, потому что на мне нет брюк».

Несмотря на то, что вечер закончился приятным ужином уже в другом ресторане, мэр отметил, что был задет из-за случившегося, назвав ситуацию «слегка унизительной».

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В ресторане The Club Nautico принесли извинения за случившееся, предложив мэру стать членом клуба в качестве компенсации.

Представитель руководства ресторана Муцио Скачиати сказал, что в заведении есть две таблички, предупреждающие о дресс-коде — на входе и возле лестницы.

Итальянская газета Corriere della Sera отмечает, что Скачиати поддержал правило носить брюки в ресторане после семи вечера.

«Я приношу извинения за случившееся и надеюсь, что нам удастся найти общий язык с мэром, которому я собираюсь подарить членскую карточку», — добавил Скачиати.