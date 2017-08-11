Итальянского мэра выставили из ресторана из-за коротких шортов
Официант одного из прибрежных ресторанов на севере Италии попросил местного мэра покинуть заведение после того, как тот пришел поужинать в
Официант одного из прибрежных ресторанов на севере Италии попросил местного мэра покинуть заведение после того, как тот пришел поужинать в
Глава администрации курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о неловком инциденте и опубликовал фотографию в шортах в своем «Фейсбуке», добавив, что его не предупредили о ресторанном
«Это был не официальный ужин, а неформальная встреча с близкими друзьями, поэтому я и был в повседневной одежде», — написал удивленный мэр.
По словам мэра, он сидел за столом на террасе вместе с друзьями, к нему подошел официант и «со смущенным видом сказал, что я должен покинуть заведение, потому что на мне нет брюк».
В ресторане The Club Nautico принесли извинения за случившееся, предложив мэру стать членом клуба в качестве компенсации.
Представитель руководства ресторана Муцио Скачиати сказал, что в заведении есть две таблички, предупреждающие о
Итальянская газета Corriere della Sera отмечает, что Скачиати поддержал правило носить брюки в ресторане после семи вечера.
«Я приношу извинения за случившееся и надеюсь, что нам удастся найти общий язык с мэром, которому я собираюсь подарить членскую карточку», — добавил Скачиати.