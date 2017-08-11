Новый рейс в Корею запустят из аэропорта Владивосток 29 сентября

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Новый рейс между Сеулом и Владивостоком запустит корейская авиакомпания Jeju Air с 29 сентября. Полеты будут четыре раза в неделю на воздушных судах Боинг 737, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».

— За прошедшие полгода пассажиропоток аэропорта Владивосток на корейском направлении вырос на треть. Стабильно растущий спрос на авиаперевозки объясняет повышенный интерес авиакомпаний к нашему аэропорту, — отметил директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александр Бобров. — Открытию новых рейсов на корейском направлении также способствует режим «открытого неба», действующий в нашем аэропорту для корейских и российских перевозчиков на маршрутах между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи.

Напомним, аэропорт Владивосток активно реализует программу привлечения авиаперевозчиков с целью развития маршрутной сети. Итогом этой работы является открытие новых рейсов и существенный рост показателей на международных направлениях. За 6 месяцев 2017 года международный пассажиропоток аэропорта вырос на 40%, при этом на сегодняшний день среднесуточное количество международных рейсов превысило 10 вылетов из Владивостока.