Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
06:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый рейс в Корею запустят из аэропорта Владивосток 29 сентября

Полеты будут четыре раза в неделю на воздушных судах Боинг 737.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Новый рейс между Сеулом и Владивостоком запустит корейская авиакомпания Jeju Air с 29 сентября. Полеты будут четыре раза в неделю на воздушных судах Боинг 737, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».

— За прошедшие полгода пассажиропоток аэропорта Владивосток на корейском направлении вырос на треть. Стабильно растущий спрос на авиаперевозки объясняет повышенный интерес авиакомпаний к нашему аэропорту, — отметил директор по авиационной коммерции АО «МАВ» Александр Бобров. — Открытию новых рейсов на корейском направлении также способствует режим «открытого неба», действующий в нашем аэропорту для корейских и российских перевозчиков на маршрутах между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи.

Напомним, аэропорт Владивосток активно реализует программу привлечения авиаперевозчиков с целью развития маршрутной сети. Итогом этой работы является открытие новых рейсов и существенный рост показателей на международных направлениях. За 6 месяцев 2017 года международный пассажиропоток аэропорта вырос на 40%, при этом на сегодняшний день среднесуточное количество международных рейсов превысило 10 вылетов из Владивостока.

Справка: Jeju Air южнокорейская авиакомпания-лоукостер, базирующаяся в городе Чеджу. Компания организует регулярные рейсы между островом Чеджу и континентальной частью Кореи, а также ряд чартерных рейсов. В авиапарке перевозчика Boeing 737−800, Bombardier Dash 8 Q400.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Как Нору и другие тайфуны топили Приморский край в последние 60 лет
Первый банни-хоп на BMX: видеоурок от инструктора Slenergy
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь