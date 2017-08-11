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06:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители четырех районов Красноярска останутся без горячей воды на полторы недели

Горячей воды не будет с 14 по 24 августа 2017 года.

Источник: Reuters

Сразу четыре района Красноярска с понедельника останутся без горячей воды на полторы недели. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

С 14 по 24 августа 2017 года включительно на Красноярской ТЭЦ-2 пройдет плановый ремонт, а на сетях пройдут гидравлические испытания. Без горячей воды в этот период останутся жители, получающие тепловую энергию от второй красноярской теплоэлектроцентрали.

«Все проводимые мероприятия направлены на подготовку оборудования для надежного теплоснабжения в грядущем отопительном периоде», — пояснил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

Это коснется Октябрьского, Железнодорожного, Свердловского (до домов № 1 и 2 по ул. Вавилова; до домов № 131 и 160 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий»; до домов № 121 и 124 по ул. 60 лет Октября) и Центрального (кроме мкрн «Покровский») районов. Также подача горячей воды будет ограничена в Советском районе — по ул. Партизана Железняка, 1−15; ул. Никитина; в районе Краевой больницы; а также в Кировском районе — по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», 150−160.

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