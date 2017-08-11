Ремонт стадиона «Химик» в Усолье находится на депутатов контроле ЗС

Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, в стадионе впервые за все время существования проводится капитальный ремонт. По словам спикера, ход капремонта, начавшегося в прошлом году, находится на парламентском контроле. Всего на это выделено более 94,5 млн рублей, в том числе 89,7 млн рублей из областного бюджета. Работы должны быть завершены в 2017 году.

Сергей Брилка подчеркнул, что усольский стадион, принимавший на своем поле соревнования по футболу и легкой атлетике областного, межрегионального и даже всесоюзного уровня, богат спортивными традициями — ни одно поколение юных сибиряков прошло здесь подготовку. И сегодня это спортивное сооружение востребовано как среди детей и молодежи, так и среди людей старшего поколения.

«Важно не только завершить ремонт в установленные сроки, но выполнить все работы качественно, — говорит Сергей Брилка. — “Химик” — это не просто спортивная площадка, а гордость всей области. Совместными усилиями мы должны привести его в порядок ради наших будущих юных спортсменов. Высокие спортивные достижения начинаются со школьного двора, с детских спортивных площадок и секций. Поэтому развитие массового физкультурного движения является приоритетом сегодняшней работы власти, депутатов областного парламента».