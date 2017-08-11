Бумажные социальные проездные начнут продавать в Приангарье с 17 августа
В муниципалитетах Иркутской области, которые не перешли на электронные проездные, с 17 августа 2017 года начнут продавать бумажные социальные проездные билеты единого образца.
В муниципалитетах Иркутской области, которые не перешли на электронные проездные, с 17 августа 2017 года начнут продавать бумажные социальные проездные билеты единого образца.
Об этом 11 августа сообщила
Продажа билетов будет проходить на сентябрь и последующие месяцы 2017 года в единые сроки: с 17 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет производиться проезд, по 10 число месяца, на который приобретается ЕСПБ. Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом. Информация о пунктах реализации ЕСПБ будет размещена ОГКУ «Управления социальной защиты населения» в муниципалитетах через СМИ.
«Реализация ЕСПБ будет проходить только в отделениях Почты России. Билеты, приобретенные в других местах, с 1 сентября будут недействительны. Главная цель внедрения ЕСПБ единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — обратил внимание министр.
Напомним, электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в четырех муниципальных образованиях региона: Ангарске,