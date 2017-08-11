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07:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бумажные социальные проездные начнут продавать в Приангарье с 17 августа

В муниципалитетах Иркутской области, которые не перешли на электронные проездные, с 17 августа 2017 года начнут продавать бумажные социальные проездные билеты единого образца.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова. По итогам проведенного конкурса министерство заключило контракт ООО «Киржачская типография» на изготовление ЕСПБ с отрывными талонами. Сегодня первая партия в количестве 135 тыс. билетов и 3,51 млн отрывных талонов на одну поездку поступила в министерство и будет передана ФГУП «Почта России», чтобы их направили в отделения почты в территориях для продажи гражданам.

Продажа билетов будет проходить на сентябрь и последующие месяцы 2017 года в единые сроки: с 17 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет производиться проезд, по 10 число месяца, на который приобретается ЕСПБ. Стоимость билета 150 рублей. Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом. Информация о пунктах реализации ЕСПБ будет размещена ОГКУ «Управления социальной защиты населения» в муниципалитетах через СМИ.

«Реализация ЕСПБ будет проходить только в отделениях Почты России. Билеты, приобретенные в других местах, с 1 сентября будут недействительны. Главная цель внедрения ЕСПБ единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области, у любого перевозчика, а не только в муниципальном образовании, где проживает», — обратил внимание министр.

Напомним, электронные проездные (ЕСПБ) уже внедрены в четырех муниципальных образованиях региона: Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутске, Киренске.

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