От «Короля Миллионки» во Владивостоке осталось пустое место

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Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.

Владивосток лишился одной из достопримечательностей — настенного рельефа «Король Миллионки», находившегося в историческом «китайском» квартале. Его уничтожили рабочие, готовящие двор на Семеновской улице, 3−3а, к противоаварийным работам. Впрочем, заявили ИА PrimaMedia в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН), «Король» не имел какой-либо ценности и даже не был зарегистрирован, как арт-объект.

Ранее в агентство обратились горожане, обеспокоенные уничтожением бетонного рельефа «Король Миллионки», ставшего достопримечательностью. На прошлой неделе фотограф PrimaMedia зафиксировал частичное разрушение арт-объекта. В краевую инспекцию по охране ОКН был направлен запрос, согласованы ли строительные работы, в результате которых может быть утеряна достопримечательность, которая находится на стене здания-памятника.

Ссылаясь на городское управление градостроительства и архитектуры инспекция ответила, что «Король Миллионки» не имел даже статуса арт-объекта или предмета декоративно-художественного оформления.

«Изображение так называемого “Короля Миллилонки” не является предметом охраны ОКН и его неотъемлемой частью. Кроме того арт-объект был нанесен на фасад исторического здания без согласования с уполномоченным органом в области охраны ОКН и без получения соответствующего разрешения», — сказано от имени и.о. заместителя руководители инспекции Ирины Воробьевой.

Размещение арт-объекта в управлении культуры и управлении градостроительства и архитектуры мэрии также не согласовывалось.

На Семеновской, 3−3а, проектная компания ООО «Турмалин-Проект» продолжает подготовку к противоаварийным работам, и в нее входит демонтаж наружной отделки фасадов, обшитых сайдингом, уборка территории и вывоз строительного мусора. Все согласовано с инспекцией и собственником здания.

Сейчас от «Короля Миллионки» не осталось и следа. Создатель объекта художник Павел Шугуров признает, что это грустно, но все же работа была проделана не зря:

— «Король Миллионки» был мифом, теперь у него есть образ. Кто успел засветиться, тот может рассказывать новые легенды.