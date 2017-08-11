От «Короля Миллионки» во Владивостоке осталось пустое место
Городскую достопримечательность власти как хоть
Городскую достопримечательность власти как хоть
Владивосток, 11 августа, PrimaMedia.
Владивосток лишился одной из достопримечательностей — настенного рельефа «Король Миллионки», находившегося в историческом «китайском» квартале. Его уничтожили рабочие, готовящие двор на Семеновской улице, 3−3а, к противоаварийным работам. Впрочем, заявили ИА PrimaMedia в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН), «Король» не имел
Ранее в агентство обратились горожане, обеспокоенные уничтожением бетонного рельефа «Король Миллионки», ставшего достопримечательностью. На прошлой неделе фотограф PrimaMedia зафиксировал частичное разрушение
Ссылаясь на городское управление градостроительства и архитектуры инспекция ответила, что «Король Миллионки» не имел даже статуса
«Изображение так называемого “Короля Миллилонки” не является предметом охраны ОКН и его неотъемлемой частью. Кроме того
Размещение
На Семеновской, 3−3а, проектная компания ООО «Турмалин-Проект» продолжает подготовку к противоаварийным работам, и в нее входит демонтаж наружной отделки фасадов, обшитых сайдингом, уборка территории и вывоз строительного мусора. Все согласовано с инспекцией и собственником здания.
Сейчас от «Короля Миллионки» не осталось и следа. Создатель объекта художник Павел Шугуров признает, что это грустно, но все же работа была проделана не зря:
— «Король Миллионки» был мифом, теперь у него есть образ. Кто успел засветиться, тот может рассказывать новые легенды.
Напомним, «Короля Миллионки» создало