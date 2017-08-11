Мужчина без вести пропал во Владивостоке
Пенсионер ушел из дома во Владивостоке 8 августа и до сих пор не вернулся, сообщает ИА «Deita.ru».
Пенсионер ушел из дома во Владивостоке 8 августа и до сих пор не вернулся, сообщает ИА «Deita.ru».
Родственники ищут мужчину. Пропавшего зовут Савельев Дмитрий Григорьевич.
Приметы: на вид 80 лет, рост 160−185 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы седые коротко стрижены.
Был одет: кепка х/б с козырьком белого цвета, безрукавка с карманами серого цвета, футболка болотного цвета слева карман, брюки х/б серого (с оттенком хаки), туфли тряпичные горчичного цвета.
Всех, кто может сообщить
8 (423) 232 — 05 — 34, 232 — 05 — 26 или 02 — полиция.
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры.
Михаил Грач.