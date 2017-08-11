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08:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина без вести пропал во Владивостоке

Пенсионер ушел из дома во Владивостоке 8 августа и до сих пор не вернулся, сообщает ИА «Deita.ru».

Родственники ищут мужчину. Пропавшего зовут Савельев Дмитрий Григорьевич.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160−185 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы седые коротко стрижены.

Был одет: кепка х/б с козырьком белого цвета, безрукавка с карманами серого цвета, футболка болотного цвета слева карман, брюки х/б серого (с оттенком хаки), туфли тряпичные горчичного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дмитрия Григорьевича, просим позвонить по телефонам:

8 (423) 232 — 05 — 34, 232 — 05 — 26 или 02 — полиция.

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры.

Михаил Грач.

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