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07:43 (мск), источник: РИА Новости

Греческие СМИ заявили, что погода в стране «сошла с ума»

АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.

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Источник: РИА Новости

«Погода сошла с ума — после жары в 41 градус приходят бури и град», — пишет греческая газета «Прото тема». «Из пекла в дождь», — описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.

С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара — плюс 40−42 в тени, в Афинах — 37−38.

В «красной зоне» столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры.

Грозы и дожди ожидаются в северной Греции, в Западной и Центральной Македонии, они будут сопровождаться сильным ветром и градом. С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.

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В Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали пожары, сгорели сотни гектаров леса.

Жара была и в 1997 году, а самой убийственной, по мнению специалистов, была погода в 1987 году. В июле в течение восьми дней днем было 44 градуса жары, ночью столбик термометров не опускались ниже 30 градусов. По официальным данным, тогда от жары погибли 1,3 тысячи человек, а по неофициальным — более полутора тысяч человек. Некоторые эксперты заявляют, что жертвами погоды стали от 3,5 до 4 тысяч человек. После этого с 1988 года началась массовая установка кондиционеров в государственных и общественных зданиях и в домах, так что в последующие годы жара проходила относительно безболезненно.

Сейчас массы раскаленного воздуха из Сахары в Европу принес африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали «Люцифер». Аномальная жара стоит на юге Европы, в частности, по всей Италии. Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Николаевич Федунов
К сожалению, "с ума сошла" вся Греция и давно, когда вошла в евро_зону, по факту ликвидировав свою промышленность (например, прекрасное судостроение) в...
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