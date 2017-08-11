Греческие СМИ заявили, что погода в стране «сошла с ума»

Источник: РИА Новости

«Погода сошла с ума — после жары в 41 градус приходят бури и град», — пишет греческая газета «Прото тема». «Из пекла в дождь», — описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.

С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара — плюс 40−42 в тени, в Афинах — 37−38.

В «красной зоне» столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры.

Грозы и дожди ожидаются в северной Греции, в Западной и Центральной Македонии, они будут сопровождаться сильным ветром и градом. С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.

В Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали пожары, сгорели сотни гектаров леса.

Жара была и в 1997 году, а самой убийственной, по мнению специалистов, была погода в 1987 году. В июле в течение восьми дней днем было 44 градуса жары, ночью столбик термометров не опускались ниже 30 градусов. По официальным данным, тогда от жары погибли 1,3 тысячи человек, а по неофициальным — более полутора тысяч человек. Некоторые эксперты заявляют, что жертвами погоды стали от 3,5 до 4 тысяч человек. После этого с 1988 года началась массовая установка кондиционеров в государственных и общественных зданиях и в домах, так что в последующие годы жара проходила относительно безболезненно.