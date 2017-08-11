Регбисты «Енисей-СТМ» устроили фотосессию с котятами и щенятами
Спортсмены призывают горожан помогать бездомным животным.
Спортсмены призывают горожан помогать бездомным животным.
Игроки регбийного клуба «Енисей-СТМ» помогают бездомным животным. Своим примером регбисты призывают и горожан присоединиться к этому.
Инициаторами благотворительной фотосессии стали волонтеры зоозащитной организации «Хатико», которые предложили игрокам сфотографироваться с их подопечными. Спортсмены не раздумывая согласились помочь.
Кстати, практически сразу после фотосессии нашлись желающие взять к себе в дом щенка, а рыжему коту удалось собрать деньги на операцию.