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08:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

Регбисты «Енисей-СТМ» устроили фотосессию с котятами и щенятами

Спортсмены призывают горожан помогать бездомным животным.

Игроки регбийного клуба «Енисей-СТМ» помогают бездомным животным. Своим примером регбисты призывают и горожан присоединиться к этому.

Инициаторами благотворительной фотосессии стали волонтеры зоозащитной организации «Хатико», которые предложили игрокам сфотографироваться с их подопечными. Спортсмены не раздумывая согласились помочь.

Кстати, практически сразу после фотосессии нашлись желающие взять к себе в дом щенка, а рыжему коту удалось собрать деньги на операцию.

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