Хабаровчанам на заметку: выезд на трассу Амур через Икуринский переезд закроют 16 августа
Ремонтные работы на этом участке продлятся до утра 17 августа.
Ремонтные работы на этом участке продлятся до утра 17 августа.
Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне Биробиджан-1 — Икура в ЕАО (8355 км) будет временно закрыто с 8.00 16 августа до 8.00 17 августа. Перекрытие проезда связано с проведением ремонтных работ на данном участке Транссиба, сообщили ИА AmurMedia в
«На период проведения работ движение автотранспорта будет осуществляться через переезды, расположенные в поселке Кирга, на 8352 км и 8365 км.
Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами, — говорится в сообщении