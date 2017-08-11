Хабаровчанам на заметку: выезд на трассу Амур через Икуринский переезд закроют 16 августа

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Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне Биробиджан-1 — Икура в ЕАО (8355 км) будет временно закрыто с 8.00 16 августа до 8.00 17 августа. Перекрытие проезда связано с проведением ремонтных работ на данном участке Транссиба, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

«На период проведения работ движение автотранспорта будет осуществляться через переезды, расположенные в поселке Кирга, на 8352 км и 8365 км.