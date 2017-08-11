Омское Минприроды купит к зиме снегоходы

Вчера, 10 августа, региональное министерство природы разместило на портале Госзакупок заказ на поставку двух снегоходов. Максимальная сумма, которую оно в состоянии заплатить поставщику, составляет 1,52 миллиона рублей.

В техническом задании Минприроды расписало, какими должны быть у снегоходов гусеницы, лыжи, амортизаторы, топливная система и другие показатели. Принципиально важно, чтобы техника была новой — выпущенной не ранее 2015 года.