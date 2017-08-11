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09:43 (мск), источник: Om1.ru

Омское Минприроды купит к зиме снегоходы

За два снегохода, выпущенных не раньше 2015 года, министерство готово отдать полтора миллиона рублей.

Вчера, 10 августа, региональное министерство природы разместило на портале Госзакупок заказ на поставку двух снегоходов. Максимальная сумма, которую оно в состоянии заплатить поставщику, составляет 1,52 миллиона рублей.

В техническом задании Минприроды расписало, какими должны быть у снегоходов гусеницы, лыжи, амортизаторы, топливная система и другие показатели. Принципиально важно, чтобы техника была новой — выпущенной не ранее 2015 года.

Подводить итоги торгов заказчик собирается 24 августа.

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